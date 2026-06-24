GTA VI confirma su Ultimate Edition, recompensas de reserva y nuevos detalles de lanzamiento

Gustavo Maeso 24 JUN 2026 - 13:06h.

Los jugadores que reserven el juego recibirán el pack Vintage Vice City y podrán realizar la precarga desde el 12 de noviembre

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Rockstar Games ha desvelado nuevos detalles sobre Grand Theft Auto VI y, aunque las reservas ya tenían fecha confirmada para mañana 25 de junio, la gran novedad llega con la presentación oficial de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una versión ampliada que incorporará contenido exclusivo para enriquecer la experiencia protagonizada por Jason y Lucía.

La compañía ha aprovechado la actualización de información sobre el esperado lanzamiento para concretar cómo será la oferta comercial del título, qué incentivos recibirán quienes lo reserven y cuándo podrán comenzar a descargarlo antes de su estreno. Con el lanzamiento fijado para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, Rockstar continúa alimentando la expectación en torno a una producción llamada a convertirse en uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente del videojuego.

La Ultimate Edition amplía la aventura de Jason y Lucía

La principal novedad anunciada por Rockstar es la existencia de Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una edición que irá más allá del juego base mediante una colección de contenidos exclusivos vinculados directamente a la historia y progresión de sus protagonistas.

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Según ha explicado la desarrolladora, esta versión incluirá vehículos prémium, armas especiales, elementos de moda exclusivos y diferentes contenidos diseñados para acompañar la trayectoria de Jason y Lucía durante su recorrido por Leonida y Vice City.

Aunque Rockstar todavía no ha detallado individualmente cada objeto incluido en el paquete, sí ha dejado claro que se trata de una propuesta orientada a quienes buscan una experiencia más completa desde el primer día.

Bonificaciones para todas las reservas y compras anticipadas

Junto a la Ultimate Edition, Rockstar ha confirmado que todos los jugadores que reserven cualquier versión de Grand Theft Auto VI o que adquieran el título antes del 20 de noviembre recibirán gratuitamente el pack Vintage Vice City.

Este conjunto de objetos busca rendir homenaje a la estética clásica de la ciudad más icónica de la franquicia. La compañía lo describe como una colección inspirada en la época en la que los neones, los coches deportivos y la cultura urbana de los años ochenta definían la personalidad de Vice City.

La promoción estará disponible tanto para quienes opten por la Standard Edition como para quienes adquieran la Ultimate Edition, convirtiéndose en uno de los principales incentivos de lanzamiento.

Precarga anticipada para llegar listos al estreno

Rockstar también ha aclarado cómo funcionará la precarga del juego. Los usuarios que reserven la versión digital podrán comenzar la descarga a partir del 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento oficial. La medida permitirá que el juego esté completamente instalado y preparado para ejecutarse desde el primer minuto del 19 de noviembre, evitando las largas esperas asociadas a títulos de gran tamaño.

Una de las sorpresas del anuncio es que esta posibilidad también estará disponible para quienes compren la edición física. Rockstar ha confirmado que las copias en formato caja incluirán un código de descarga que podrá utilizarse desde el 12 de noviembre para iniciar la instalación previa.

Con ello, la compañía busca garantizar que todos los jugadores, independientemente del formato elegido, puedan acceder al juego en igualdad de condiciones durante el día de estreno.

La confirmación de la Ultimate Edition supone un paso más en la cuenta atrás hacia el lanzamiento. Rockstar está dosificando cuidadosamente la información mientras mantiene el foco sobre una producción que aspira a redefinir nuevamente el concepto de mundo abierto. Pero... ¿qué pasa con los precios? Para conocer los precios finales de cada versión habrá que esperar 24 horas mñas.