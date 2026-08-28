Gustavo Maeso Madrid, 28 AGO 2026 - 08:40h.

Rockstar profundiza en la relación entre Jason y Lucia y descubre un mundo abierto con robos más complejos, multitud de actividades y una Vice City casi obscenamente detallada

¡Bombazo de Rockstar! GTA VI estrenará una presentación en Netflix el 27 de agosto

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Rockstar Games nos debía una explicación. Después de dos tráileres cuidadosamente medidos, varios retrasos y unas filtraciones tan dolorosas para el estudio como inevitables para cualquier usuario de redes sociales, había llegado el momento de enseñarnos qué demonios llevaban tantos años preparando. La respuesta ha durado casi 27 minutos y, aunque todavía guarda muchos secretos, GTA VI ya parece dispuesto a convertir nuestra vida real en esa molesta actividad secundaria que sucede cuando apagamos la consola.

Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida se estrenó primero en Netflix y, seis horas después, llegó al canal oficial de Rockstar Games en YouTube y a la web del juego. Todo el material mostrado ha sido capturado en una PlayStation 5, sin que se mencione PS5 Pro, y combina cinemáticas con largas secuencias jugables. No es exactamente una partida ininterrumpida ni un tutorial narrado sobre sus sistemas, sino una presentación construida como un episodio de una gran serie criminal.

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Jason y Lucia: una auténtica pareja criminal

El gran corazón de GTA VI no es Vice City, sus coches ni la posibilidad de sembrar el caos con una escopeta. Al menos no esta vez. El eje de la historia será la relación entre Jason Duval y Lucia Caminos, dos delincuentes de poca monta que intentan abrirse paso hacia trabajos mucho más grandes y peligrosos.

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El avance arranca con ambos entrando en territorio de una banda para recoger una mercancía destinada a Boobie Ike. La operación los conduce hasta un edificio convertido en centro de distribución de drogas, donde pueden hablar con diferentes personajes, observar el entorno e incluso acariciar a un perro. Todo parece marchar dentro de la relativa normalidad que puede esperarse de un negocio criminal hasta que una fuerza policial irrumpe disparando.

La transición entre la escena y el control directo es prácticamente invisible. Jason y Lucia avanzan por los pasillos cubriéndose mutuamente, intercambian disparos con la policía y actúan como una verdadera unidad. Rockstar no plantea a la pareja como dos personajes que coinciden en algunas misiones, sino como dos protagonistas cuyo vínculo define tanto la historia como la jugabilidad.

También hay espacio para los momentos cotidianos. Los vemos conversando durante largos trayectos, discutiendo sobre qué ropa ponerse antes de acudir a una fiesta o descansando juntos en casa. El apartamento está lleno de pequeños objetos y detalles que transmiten la sensación de que allí vive una pareja y no dos personajes que esperan inmóviles a que el jugador active la siguiente misión.

Las decisiones podrán alterar el estado de su relación y el tono de determinadas situaciones. Jason y Lucia son el centro de la historia y, para bien o para mal, están condenados a recorrer juntos este camino.

Cambiar de personaje en plena acción

La mecánica de cambio de protagonista de GTA V regresa, pero parece mucho más integrada en las propias misiones. El avance enseña transiciones inmediatas entre Jason y Lucia durante persecuciones, tiroteos y desplazamientos en coche. Rockstar nos muestra el cambio de personaje en una secuencia en la que Lucía salta de la azotea de un edificio y, justo cuando abre el paracaídas, el jugador decide cambiar a Jason, lo que se produce con una vista cenital del mapa de la ciudad.

En una de las escenas podemos conducir con Jason mientras Lucia ocupa el asiento del acompañante. El control puede pasar a ella durante el mismo trayecto, dejando que Jason continúe conduciendo mientras Lucia utiliza su teléfono móvil. En otras secuencias, uno de ellos genera una distracción y el otro aprovecha para infiltrarse o escapar.

También habrá misiones reservadas para un personaje y trabajos en los que aparentemente podremos decidir quién debe encargarse de la tarea. Brian Heder, uno de los contactos criminales de la pareja, ofrece un encargo para el que solo necesita a uno de los dos, aunque Rockstar todavía no ha explicado hasta dónde llegará esta libertad.

Cada protagonista parece contar, además, con una habilidad de concentración que ralentiza momentáneamente el tiempo y facilita realizar disparos más precisos. Una evolución natural del sistema utilizado en GTA V y, sobre todo, del Dead Eye de Red Dead Redemption 2.

El arte de las actividades delictivas

El propio nombre de la saga obliga a prestar atención al robo de vehículos, y GTA VI quiere que apropiarse de un coche vuelva a sentirse como un delito. Ya no bastará con acercarse a cualquier automóvil y pulsar un botón para ponerlo en marcha mágicamente.

El jugador podrá romper la ventanilla o utilizar herramientas específicas, como una ganzúa. El método dependerá del vehículo, del equipo disponible y de la progresión alcanzada. En el vídeo, Jason debe forzar una ventanilla mediante una breve acción contextual antes de acceder al interior.

Los robos también serán más elaborados. Jason y Lucia aparecen asaltando gasolineras con el rostro cubierto, entrando en establecimientos con las armas ocultas y escapando con bolsas llenas de dinero. Los pañuelos y máscaras no parecen simples elementos estéticos: ocultar la identidad podría reducir las posibilidades de ser reconocido.

Tras una persecución, la pareja pierde temporalmente a la policía, incendia el vehículo utilizado y continúa la huida en una furgoneta. Las sirenas siguen escuchándose y el nivel de búsqueda no desaparece inmediatamente, lo que apunta a un sistema policial más persistente. Despistar a las patrullas no siempre significará haber escapado completamente.

Rockstar recupera las seis estrellas de búsqueda y añade un perfil criminal capaz de registrar la gravedad de nuestras acciones. Este sistema podría funcionar como una adaptación de la moralidad de Red Dead Redemption 2: el mundo no reaccionará igual ante un ladrón relativamente discreto que frente a un psicópata que deja decenas de cadáveres en cada atraco.

Vice City, mucho más que un bonito decorado

Una parte considerable de la presentación está dedicada a enseñarnos Leonida en movimiento. Hay autopistas atestadas, calles llenas de peatones, playas, clubes nocturnos, pantanos, barrios residenciales, zonas industriales y enormes edificios corporativos. Todo cuenta con ciclos de día y noche y una iluminación especialmente impresionante en interiores.

La gran diferencia no parece estar únicamente en el tamaño, sino en la densidad y la capacidad de reacción del entorno. Los NPC mantienen conversaciones, responden a los protagonistas y pueden molestarse si nos quedamos demasiado tiempo escuchando. Las interacciones contextuales de Red Dead Redemption 2 regresan evolucionadas, permitiendo hablar, provocar o reaccionar ante diferentes personajes sin necesidad de iniciar una misión.

El mundo también será más peligroso. Rockstar quiere evitar que el jugador se sienta como la única persona capaz de ejercer violencia. Otros habitantes de Leonida podrán llevar armas, responder a una provocación o intervenir de manera inesperada.

Las redes sociales también tendrán un peso importante. Podemos consultar publicaciones desde el móvil, ver vídeos verticales y hasta hacer scroll mientras el otro protagonista conduce. En otra escena, Jason y Lucia roban un coche con un tipo en el maletero que parece un influencer y que retransmite el suceso en directo, demostrando que cualquier disparate puede acabar convertido en contenido viral. La sátira de Rockstar ya no necesita exagerar demasiado nuestra realidad.

Carreras, baloncesto, lucha, buceo y una cantidad absurda de actividades

Si la historia criminal no absorbe ya suficientes horas, GTA VI ofrecerá una enorme colección de distracciones. La mirada extendida muestra baloncesto, billar, boxeo, lucha libre en patios traseros, gimnasio, caza, natación, buceo, kayak, motos acuáticas, hidrodeslizadores y motocross.

También aparecen carreras callejeras, saltos BASE, fiestas, discotecas, baile, clubes de striptease y diferentes actividades acuáticas. Incluso vemos a un personaje utilizando un dispositivo de realidad virtual para consumir contenido para adultos, porque Rockstar sigue siendo Rockstar aunque ahora haga tráileres para Netflix.

La personalización física va a ir más allá de cambiarse de ropa (de una cantidad ingente de ropa). La presencia de gimnasios y ejercicios sugiere el regreso de sistemas de peso y apariencia física visto en GTA: San Andreas, aunque Rockstar todavía no ha confirmado oficialmente hasta qué punto podremos modificar el cuerpo de los protagonistas. Sí queda clara la variedad de vestuario de Lucia y Jason, con numerosas prendas adaptadas a fiestas, trabajos criminales y momentos más relajados.

Entre las actividades más sorprendentes está la lucha libre improvisada.

Dos misiones que muestran la nueva escala de GTA VI

Además del asalto inicial al laboratorio, la presentación desarrolla otras dos operaciones. En la primera, Lucia acepta un trabajo relacionado con una huida y termina conduciendo mientras Jason dispara desde el coche. La cámara permanece muy cerca del interior, transmitiendo una velocidad y una sensación de peligro mucho mayores que en anteriores entregas. Después de perder a las patrullas, ambos cambian de vehículo y tratan de continuar sin levantar sospechas.

La segunda misión coloca a la pareja como guardaespaldas de Andreas de Leon, un personaje tan extravagante como poco fiable. Jason y Lucia deben recogerlo, trasladarlo hasta la inauguración de una sede corporativa y protegerlo durante una fiesta. Andreas, sin embargo, parece más interesado en consumir drogas y disfrutar del evento.

La celebración es atacada por hombres armados y Jason tiene que abrirse paso utilizando coberturas y disparos de precisión. Lucia, cuyas armas han sido confiscadas al entrar, debe desenvolverse sin su equipo habitual. La secuencia alterna el control entre ambos y enseña cómo una misma misión puede ofrecer situaciones completamente diferentes para cada protagonista.

El GTA más cinematográfico, pero también el más jugable

La presentación apenas mantiene visible la interfaz, una decisión que refuerza su montaje cinematográfico pero deja algunas incógnitas sobre el aspecto que tendrá una partida normal. Aun así, aparecen indicaciones contextuales, mensajes integrados en pantalla, opciones de interacción y fragmentos de HUD suficientes para confirmar que no estamos viendo únicamente cinemáticas.

El salto gráfico resulta especialmente llamativo por haberse capturado en una PS5 convencional. La densidad de peatones, las animaciones faciales, los reflejos, la iluminación nocturna y las transiciones sin cortes entre escenas y jugabilidad colocan a GTA VI muy cerca de una superproducción de Hollywood. Solo que aquí podremos abandonar la trama durante tres horas para recorrer un pantano en hidrodeslizador o jugar al baloncesto.

GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no ha anunciado todavía una versión para PC. Tras esta mirada extendida, siguen faltando detalles sobre GTA Online, la estructura completa del mapa o el funcionamiento exacto de muchos sistemas. Pero los casi 27 minutos han confirmado algo más importante: Vice City no será solo enorme y espectacular. Parece un lugar construido para que absolutamente todo pueda salir mal. Y estamos deseando experimentarlo.