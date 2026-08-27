El avance extendido de GTA 6 durará 27 minutos: hora exacta para verlo hoy en Netflix

Gustavo Maeso Madrid, 27 AGO 2026 - 16:53h.

El avance extendido de GTA 6 en Netflix durará 27 minutos y llegará 6 hroas después a Youtube y otras plataformas

Rockstar habla de las filtraciones de GTA 6 y avisa de los spoilers a 24 horas del tráiler de Netflix

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Ha llegado el día. Después de meses especulando sobre cuándo veríamos el último gran avance en vídeo de GTA VI, hoy tendremos, como suele decirse, «dos tazas». Hace unas semanas, Rockstar confirmaba una noticia tan sorprendente como inesperada: el nuevo material llegaría en exclusiva a través de Netflix este 27 de agosto.

Hoy, a partir de las 21:00 horas peninsulares españolas, los suscriptores de la plataforma de vídeo podrán ver un extenso avance del juego cuya duración ya conocemos: 27 minutos. Prácticamente media hora de material de uno de los títulos más esperados de todos los tiempos. Si no tienes acceso a Netflix, tendrás que armarte de paciencia y esperar hasta las 3:00 de la madrugada del día 28 para verlo en YouTube, a través del canal oficial de Rockstar Games.

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Netflix y Rockstar han publicado una imagen con los distintos horarios para disfrutar de este esperado avance, tanto en la plataforma como posteriormente en los canales oficiales del juego, en diferentes partes del mundo. Aquí la tienes:

Además de la duración, la publicación del evento en Netflix también ha desvelado que todas las imágenes que veremos esta noche de han capturado en una PlayStation 5. El avance llega en tiempo y forma sin que las múltiples filtraciones que ha sufrido el juego en las últimas semanas haya cambiado los planes dle estudio. Eso sí, ayer mismo desde Rockstar lamentaban estos incidentes, avisaban de los posibles spoilers que podrían llegar y recomendaban mantenerse alejados de estos vídeos filtrados para disfrutar al máximo de la experiencia cuando el juego llegue el próximo 19 de noviembre.

Lo que es seguro es que no estamos ante un tráiler convencional de dos o tres minutos. Una duración de 27 minutos invita a pensar en una presentación mucho más detallada, con espacio para mostrar secuencias de juego, explicar algunas de sus principales mecánicas y enseñar con mayor profundidad el enorme mundo abierto que ha preparado Rockstar. La compañía no ha concretado qué porcentaje del vídeo corresponderá a gameplay puro, escenas narrativas o explicaciones de sus responsables, por lo que conviene mantener la prudencia. En cualquier caso, es el vistazo más amplio que tendremos hasta ahora a esta nueva entrega.

Sólo nos queda esperar a esta noche para disfrutar del extenso avance en vídeo que nos desvelará muchos del os secretos del esperado título de Rockstar Games. Habrá que prestar atención al rendimiento, la densidad de personajes y vehículos, las animaciones, la iluminación y el nivel de interacción con el escenario. También será interesante descubrir si Rockstar aprovecha estos 27 minutos para profundizar en el sistema de conducción, los tiroteos, las actividades secundarias o la relación entre sus dos protagonistas. Son algunas de las grandes incógnitas que todavía rodean al proyecto y que podrían comenzar a resolverse esta misma noche.