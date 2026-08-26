Rockstar habla de las filtraciones de GTA 6 y avisa de los spoilers a 24 horas del tráiler de Netflix

Gustavo Maeso Madrid, 26 AGO 2026 - 16:17h.

La compañía califica de “desgarradoras” las filtraciones de más de una docena de vídeos de gameplay y pide a los jugadores que esperen al lanzamiento

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Rockstar Games ha decidido finalmente romper su silencio. Después de una semana marcada por una extraordinaria sucesión de filtraciones de Grand Theft Auto VI, el estudio ha publicado un comunicado dirigido a su comunidad en el que reconoce el duro impacto que está teniendo la difusión anticipada de vídeos del juego. La compañía describe lo ocurrido como algo “desgarrador” para el equipo de desarrollo y admite que determinados spoilers podrían terminar afectando a la experiencia que había diseñado para los jugadores.

El comunicado llega 24 horas antes de un hito importante en la comunicación sobre el juego. GTA 6 sigue previsto para el 19 de noviembre, según ha reiterado Rockstar, pero antes tendremos una importante cita: el estudio anunció para mañana un Grand Theft Auto 6 Extended Look en Netflix con el que pretende enseñar oficialmente y en profundidad su nuevo mundo abierto. El problema es que buena parte de la conversación alrededor del videojuego está siendo dominada ahora por contenidos que Rockstar nunca quiso mostrar de esta forma.

Rockstar reconoce el golpe de las filtraciones de GTA 6

Durante los últimos días han aparecido en Internet más de una docena de vídeos de gameplay de GTA 6, publicados por una persona o grupo que ha vinculado las filtraciones con una supuesta protesta relacionada con el futuro de los juegos físicos y la propiedad de los videojuegos. Sin embargo, el episodio tiene también un componente económico particularmente polémico. Los responsables de las filtraciones han animado a los usuarios a utilizar criptomonedas para apoyar o votar la publicación de nuevas filtraciones.

Rockstar ha evitado entrar en detalles sobre las filtraciones concretas o las posibles acciones penales que peudan derivarse de ellas. Su mensaje, publicado en sus redes sociales, se centra en el equipo que lleva años trabajando en GTA 6 y en los jugadores que esperaban descubrir el título siguiendo los tiempos marcados por el estudio.

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La desarrolladora reconoce que ver aparecer de esta forma vídeos de Grand Theft Auto 6 ha sido especialmente doloroso para sus empleados y subraya que esta no era, después de tantos años de desarrollo, la manera en la que pretendía presentar el videojuego.

El estudio asegura que GTA 6 está “casi” terminado

Hay, pese a todo, una frase especialmente interesante dentro del comunicado. Rockstar pide disculpas por el tiempo que ha necesitado tanto para completar GTA 6 como para ofrecer nuevos detalles, gameplay oficial e información a la comunidad, pero señala que el desarrollo está “casi” terminado.

Es una pequeña actualización que adquiere bastante relevancia teniendo en cuenta la enorme expectación existente alrededor del proyecto. Y viene acompañada de otra confirmación importante: Rockstar mantiene el lanzamiento de GTA 6 para el 19 de noviembre. La compañía reconoce que preparar sus próximas demostraciones ha llevado más tiempo del deseado. Su objetivo, explica, continúa siendo superar las expectativas de los jugadores y ofrecer un producto al nivel que espera su comunidad.

El mayor temor ahora son los spoilers de la historia

Hasta este momento, buena parte de los daños provocados por las filtraciones están relacionados con zonas del mapa, secuencias de juego y otros elementos que Rockstar prefería presentar dentro de su propia estrategia promocional. Pero la aparición de escenas vinculadas con Lucia eleva el nivel de preocupación.

La propia Rockstar reconoce que la experiencia prevista para los jugadores podría verse afectada por determinados 'spoilers'. La compañía pide por ello paciencia a la comunidad y anima a esperar hasta el 19 de noviembre para descubrir el juego personalmente.

Ese llamamiento tiene especial importancia en un videojuego de estas dimensiones. GTA 6 no es únicamente un enorme sandbox: Rockstar construye sus entregas principales alrededor de personajes, misiones, secuencias narrativas y acontecimientos diseñados para sorprender. Si las filtraciones comienzan a entrar en esos terrenos, evitar spoilers durante los próximos meses podría convertirse en un reto considerable para quienes quieran llegar al lanzamiento sin información previa.

El Extended Look de GTA 6 cobra más importancia

Rockstar quiere recuperar el control de la conversación con su inminente presentación oficial. El GTA 6 Extended Look ofrecerá una demostración extensa del videojuego y se estrenará inicialmente en Netflix (mañana día 27 de agosto a las 19:00, hora peninsular) durante seis horas de exclusividad antes de llegar posteriormente a otras plataformas, entre ellas YouTube (a las 03:00 de la madrugada del día 28).

La compañía ha agradecido expresamente los mensajes de apoyo recibidos por parte de la comunidad y recuerda que su equipo desarrolla el juego para sus jugadores. Ahora todas las miradas están puestas en ese Extended Look y, sobre todo, en lo que pueda suceder con las filtraciones durante las próximas horas y semanas.