Juan Pérez 19 OCT 2026 - 20:15h.

Los derechos de retransmisión, que no el evento, pasan a Netflix durante tres años

Los 12 posibles nombres que quieren pelear en La Velada del año 7

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El giro radical de Ibai Llanos en La Velada del año 7 puede suponer un precedente para construir algo inenarrable en cuanto al espectáculo que puede suponer las tres próximas entregas. Con un contrato de tres años, el creador de contenido ha vendido los derechos de retransmisión a Netflix para llevar todo su espectáculo al completo a la plataforma, y la reacción instantánea del público no ha sido la más positiva.

La reacción fácil es esconder la mano, pero la realidad del que escribe es la de un seguidor fiel de Ibai desde sus inicios en la Superliga cuando narraba League of Legends. Su contenido y mi trabajo han estado ligados desde hace bastantes años, y personalmente soy fan de todo lo que ha construido, Velada incluida, por eso a veces es necesario buscar en las respuestas tanto como en las preguntas para entender por qué el fandom ha reaccionado tan negativamente al nuevo salto cualitativo de La Velada del año.

La razón inicial es la más obvia, la lejanía con la gratuidad de todos los eventos hasta la fecha no solo de La Velada del año, sino de cualquier contenido que ha creado Ibai Llanos desde que empezó a brillar como streamer. Siempre ha defendido la gratuidad hasta el punto de comprar derechos como los de la Copa América para darlos en directo en sus plataformas sin coste alguno. No es cuestión de unos años, es algo que le ha subrayado durante toda una vida.

Ahora el componente externo que acompaña durante meses a La Velada del año 7 va a ser igual: previa, charlas, presentación y pesaje van a estar gratuitamente en sus canales de Twitch, Youtube y Tik Tok. El dilema es que para ver el gran evento de siete u ocho horas de duración, hay que pasar por caja con una suscripción, que no con PPV. Y de cara al espectador da igual cuál sea el fondo, al menos ahora, la crítica es lo más fácil desde redes sociales cuando te dicen que tienes que pagar por algo que durante años ha sido gratis.

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Ibai no se vende, mejora su producto y conociendo todo lo que ha hecho en su vida es una afirmación sentenciada en su forma de entender la vida, pero eso no quita que muchos atraviesen una rabia puntual por tener que pagar. Y por eso es innegable la reacción negativa, primero porque es la reacción fácil, y segundo porque él tampoco lo esperaba, aunque no sé si hasta ese punto.

Ibai confiesa en el anuncio que es una "decisión que a algunos os va a gustar y a otros no", y que leerá al personal en comentarios. En pleno Mundial de League of Legends está asegurado que volverá a aparecer dentro de poco para narrar y comentar partidas, por lo que en algún momento le hará caso al chat para hablar con más detalle de todo esto. Eso sí, mantiene la libertad creativa, los combates lo elegirá él y el cariño será el mismo para mantener la esencia. Netflix pone capital, lo amplifica todo y se lo lleva a su plataforma. Y entre tanto lío, los comentarios y los memes de la audiencia en X, que nunca son un indicador, pero sí un reflejo de cierta parte de la sociedad que le sigue porque la gran mayoría de esos comentarios negativos son directamente a su anuncio.