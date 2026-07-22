El España - Argentina se repite en La Velada del año 6 de Ibai Llanos en tres combates

Juan Pérez 22 JUL 2026 - 14:13h.

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La cuenta atrás de menos de 72 horas para La Velada del año 6 deja en el horizonte una reedición del España - Argentina de la final del Mundial con tres combates entre creadores de contenido de ambos países. La elección de Ibai Llanos de hace meses para componer los 10 enfrentamientos del evento del 25 de julio en Sevilla encaja con la rivalidad vivida hace poco en Nueva York, ahora con otra vertiente pero la misma bufanda para apoyar a los protagonistas.

El recital de España en la Copa Mundial de la FIFA tiene un pequeño resquicio de venganza para los tres argentinos que van a competir por levantar el ánimo de su país ante los actuales campeones. La Velada del año 6 de Ibai Llanos sirve como alternativa precisamente por el colapso de nombres de ambas nacionalidades, algo habitual en la historia del evento, pero nunca con tanto choque el mismo año.

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El duelo más cercano a lo futbolístico que seguro va a dejar más de una señal de camisetas, títulos o triunfos relacionados con el fútbol es sin lugar a dudas el Edu Aguirre contra Gastón Edul. Los dos periodistas ligados a sus selecciones van a ser de los primeros en subir al ring, y de hecho han tenido un cruce de declaraciones mientras el latinoamericano vivía el Mundial presencialmente desde Estados Unidos. No ha podido entrenar tan adecuadamente como preveía, pero así aceptó el combate en su día y así afronta el reto para levantar finalmente el puño. Y entre todo, hay un invitado de lujo que todavía no se sabe si aparecerá en Sevilla: Cristiano Ronaldo.

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Lit Killah y Kidd Keo, un duelo de artistas

Ibai Llanos ha convencido a dos cantantes para llevar también el España vs Argentina al ring de la mano de Lit Killah y Kidd Keo, este último con un entrenamiento de más de un año por las ganas de boxear que guardaba. El español confiesa que el boxeo le salvó en un mal momento, y aunque parece estar por debajo en las predicciones, sus silencios y sus 'discutibles' hábitos confesados por él mismo, le colocan por debajo del radar. Por su parte todos los grandes creadores dan por favorito a Lit Killah después de ver de lo que ha sido capaz en los entrenamientos de los últimos meses.

El mejor combate de la Velada: Gero Arias vs Viruzz

El nivel de boxeo tanto de Gero Arias como de Viruzz apunta a ser no sólo el más alto de esta Velada del año 6, sino de las seis ediciones creadas hasta la fecha por Ibai. La experiencia desde hace años de uno y las aspiraciones del otro colocan el listón en lo más alto. El argentino confiesa verse capaz de llegar a ser competidor en unos Juegos Olímpicos en esta especialidad, mientras que el español es el creador que más peleas ha ganado. Un último duelo entre países que puede dejar el listón en lo más alto.