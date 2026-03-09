En directo, la presentación de La Velada del año 6 con los 22 boxeadores
Grefg, Juan Guarnizo y Marta Díaz suenan con fuerza para combatir
Dos pistas más para La Velada del año 6, de Rivers a Donato
La primera cita con Ibai Llanos para La Velada del año 6 empieza a las 19.00h. con la presentación escalonada de los 22 boxeadores desde el Teatro Victoria de Barcelona. Con la previsión de ser el evento de la previa más largo hasta la fecha por el número de invitados, vamos a dar todos los detalles no sólo de los invitados sino del propio evento que se repite un año más en Sevilla.
El impacto de descubrir las 22 caras que durante tres meses van a enseñar entrenamientos y mejoras físicas hasta su combate en La Velada del año 6 es el punto fuerte de la noche comandada por Ibai. El creador de contenido prepara su espectáculo más ambicioso por los adelantos mostrados en los últimos días, por no hablar de que la tarde puede ser larga a sabiendas de que exponer más de una veintena de nombre con sus respectivos beefs no es poca cosa.
El año pasado en el mismo escenario, el directo se fue a más de tres horas y media con sólo 14 boxeadores, por lo que ocho más pueden componer un panorama diverso. A las filtraciones de hace semanas con peleas de Grefg o Illojuan, en las últimas horas suenan con fuerza Marta Díaz, Tatiana Kaer, Quackity, Juan Guarnizo o Natalia García entre otros.
Ya hay récord de espectadores
El año pasado la suma de espectadores del directo de Ibai llegó a los 800.000 concurrentes...y ya se ha superado en sólo unos minutos de presentación. Es verdad que es el primer año de streaming con junto entre Tik Tok, Youtube y Twitch, pero la cifra ya supera los 850.000 espectadores únicos entre la suma de todas las plataformas.
El primer combate de La Velada del año: Edu Aguirre vs Gastón Edul
Edu Aguirre y Gastón Edul es el primer enfrentamiento anunciado, una lucha de periodistas que compone un España vs Argentina que está filtrada desde hace unas semanas. Ibai ha confirmado que el orden de presentación hoy no será el mismo que el de los combates, puede ser diferente. "Dependerá del interés del público y de lo que pase a lo largo de estos meses", algo que se suma al hype de tener las entradas a la venta a partir de las 20.00h. de esta misma tarde.
Karchez quiere pelear con Perxita
De entre los titulares más sonados de la previa están las declaraciones de Karchez al plantear un combate imaginario contra Perxita para quitarle el cinturón del año pasado. Y en escasos segundos, empieza la lluvia de nombres porque en nada llega Ibai Llanos con sus acompañantes.
¿Auronplay vs Juan Guarnizo?
"Hay un combate del que se va a hablar mucho en España y en Latinoamérica", esa es una de las frases más sonadas de la alfombra roja de la gente que sabe los combates. ¿Es un Auronplay vs Juan Guarnizo con el beef que eso conlleva o tiene relación con Grefg, Illojuan, Quackity o Spreen? Si es el main event, todavía toca esperar 3-4 horas hasta conocerlo.
¡Hay alfombra roja!
Ibai repite la estrategia del año pasado y realiza una alfombra roja a la hora de inicio del directo, por lo que el vasco no aparecerá hasta dentro de 20-30 minutos con los primeros boxeadores. Presentan la previa Javi Hoyos y Pandarina.
Las sombras por confirmar de La Velada del año 6
La pista más sonada de Ibai antes de descubrir todos sus fichajes para los combates es el sombreado de cada uno de los protagonistas. Hay rostros y figuras que se asemejan mucho a imágenes oficiales de años anteriores de Perxita, Grefg o incluso Gaspi. Es imposible saber si son ciertas o si es un bait, pero sin duda ha dado mucho que hablar en las últimas 24 horas.
Empieza la cuenta atrás para conocer todos los rostros
En sólo 10 minutos comienza el directo oficial de la presentación de La Velada del año 6, y falta conocer si habrá alfombra roja con previa como el año pasado o dará inicio directamente el carrusel de nombres. Como mínimo van a ser tres horas de intensidad repletas de sorpresas.