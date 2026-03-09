Ya hay récord de espectadores

Juan Pérez 09 MAR 2026 - 18:50h.

Grefg, Juan Guarnizo y Marta Díaz suenan con fuerza para combatir

Dos pistas más para La Velada del año 6, de Rivers a Donato

La primera cita con Ibai Llanos para La Velada del año 6 empieza a las 19.00h. con la presentación escalonada de los 22 boxeadores desde el Teatro Victoria de Barcelona. Con la previsión de ser el evento de la previa más largo hasta la fecha por el número de invitados, vamos a dar todos los detalles no sólo de los invitados sino del propio evento que se repite un año más en Sevilla.

El impacto de descubrir las 22 caras que durante tres meses van a enseñar entrenamientos y mejoras físicas hasta su combate en La Velada del año 6 es el punto fuerte de la noche comandada por Ibai. El creador de contenido prepara su espectáculo más ambicioso por los adelantos mostrados en los últimos días, por no hablar de que la tarde puede ser larga a sabiendas de que exponer más de una veintena de nombre con sus respectivos beefs no es poca cosa.

El año pasado en el mismo escenario, el directo se fue a más de tres horas y media con sólo 14 boxeadores, por lo que ocho más pueden componer un panorama diverso. A las filtraciones de hace semanas con peleas de Grefg o Illojuan, en las últimas horas suenan con fuerza Marta Díaz, Tatiana Kaer, Quackity, Juan Guarnizo o Natalia García entre otros.