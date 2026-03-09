Juan Pérez 09 MAR 2026 - 10:03h.

La duración del evento puede irse a más de cuatro horas

Dos pistas más para La Velada del año 6, de Rivers a Donato

Ibai Llanos prepara el mayor pastel hasta la fecha de La Velada del año 6 para esta tarde del 9 de marzo con la presentación oficial de los 22 secretos mejores guardados: los boxeadores. El plantel al completo de los creadores de contenido que van a pelear en la sexta edición va a tener nombres y apellidos esta tarde con el foco puesto un año más en La Cartuja tras la confirmación de Sevilla como sede al igual que el año pasado.

La Velada del año 6 será nocturna, más larga y por ahora contiene la respiración ante las expectativas por tener algunos de los nombres más importantes de su historia. Los vídeos breves de Ibai en las dos últimas semanas con creadores como Grefg, Rubius o Willyrex aumentan el hype con la imaginación puesta en que alguno de ellos puede combatir, mientras que el trasfondo pasa por conocer los detalles de lo que va a suceder por la tarde-noche.

El año pasado en la alfombra roja había nombres relevantes que levantaron algo de revuelo por estar en la conversación para pelear, pero finalmente no eran protagonistas. Illojuan, Juan Guarnizo, La Cobra, Spursito, Luzu, Paracetamor o Adri Contreras fueron algunos de ellos pero solo estaban como acompañantes o simples espectadores. Eso es una pista de que seguramente los streamers que aparezcan en la previa no van a estar entre los 22 elegidos si se mantiene el plan del 2025. Eso sí, la duración de esa previa no es de más de media hora entre la pantalla de carga habitual y las charlas, y a partir de ahí el protagonismo es para Ibai Llanos con la mira puesta en el ring.

El horario oficial de la presentación de La Velada del año 6

Ibai Llanos ha confirmado que el inicio de la presentación de La Velada del año 6 es a las 19.00h., pero la elección del horario tiene trampa porque ese es sólo el punto de partida del streaming. A pesar de que en los últimos años ha eliminado la cuenta atrás, a veces demasiado larga en sus directos, ahora ese timing deja paso a una alfombra roja que el año pasado tenía a Jaime Mellado y Suzy Roxx al frente. Esa charla con protagonistas se prolongó durante una media hora, lo que dejó paso al verdadero inicio del evento, que no del directo.

Con sólo entrar en la página web del Teatro Victoria de Barcelona es fácil ver el verdadero inicio de la presentación desde dentro es a las 19.30h., algo que deben accionar para tener sentados a los protagonistas en las butacas. Por eso la primera vez que aparezca Ibai y el resto de acompañantes al frente del evento (el año pasado fueron Reven y Luzu), será tras esa media hora de margen. Estos son los horarios exactos de la presentación en todos los países de habla hispana:

España : 19.00h. / 19.30h.

: 19.00h. / 19.30h. Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y El Salvador : 12:00h. / 12.30h.

: 12:00h. / 12.30h. Cuba, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá : 13:00h. / 13.30h.

: 13:00h. / 13.30h. Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela : 14:00h. / 14:30h.

: 14:00h. / 14:30h. Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 15:00h. / 15:30h.

El precio de la entrada para el Teatro y la duración

En años anteriores el simple anuncio de hacer la presentación en uno de los directos de Ibai en Twitch suponía un bloqueo completo en la venta de entradas, pero este año ni siquiera ha anunciado eso. Aún así el Teatro Victoria de Barcelona se ha llenado sin ningún tipo de publicidad, porque son tan pocas entradas para algo tan relevante, que en poco tiempo los 11,5 euros de entrada han volado. Sin hablar de los cientos de personas que se agolpan en la entrada para ver si coinciden con algún protagonista.

El año pasado la duración completa de del show entre alfombra roja y boxeadores fue de unas tres horas y media, pero en este caso con la ampliación a los 22 boxeadores, lo normal es tener unas cuatro horas y media de directo. Todo va a depender de cuánto beef quiera generar Ibai con preguntas a cada bloque de participantes, algo que el año pasado le llevó a tener más de 800.000 personas concurrentes en la presentación de La Velada del año 5, el récord histórico que espera superar esta tarde de lunes 9 de marzo.