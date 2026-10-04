Ibai Llanos, Lamine Yamal y media selección española en Among Us: horarios y dónde ver

Juan Pérez 04 OCT 2026 - 19:11h.

Cinco streamers y siete campeones del mundo, cara a cara en Twitch

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La época dorada de Among Us en Twitch tiene un pequeño reflejo en la actualidad con el regreso puntual del famoso videojuego en la élite de los creadores de contenido, esta vez con invitados de lujo del mundo del fútbol. Ibai Llanos y Auronplay lideran una propuesta para devolver esa sensación a la comunidad con un directo planteado para este domingo 4 de octubre con Lamine Yamal, Pedri y algunas de las estrellas de la España campeona del mundo.

En 2020 tanto Lamine Yamal como Pau Cubarsí tenían apenas 13 años, y ambos crecieron viendo vídeos de Ibai Llanos y Auronplay jugando a Among Us con estrellas como Courtois, Kun Agüero y Neymar. Ese momento claustrofóbico donde la pandemia esparció el streaming hasta convertirlo en una forma de vida mucho más viral, le dio un espacio al videojuego para convertirse en algo especial. Y ahora los que levantan el trofeo de campeón del mundo aparecen en la misma estela.

Ibai Llanos y Auronplay son los referentes del mundo del streaming, y aunque lejos de las cifras de otros años, de vez en cuando vuelve a lo grande para eventos importantes. Aunque nadie podría imaginar que en pleno 2026 el Among Us volvería a estar en el primer plano, y menos aún con siete de los campeones del mundo. Y eso que Ibai Llanos lleva bastante tiempo alejado de la plataforma morada y enfocado a los vídeos de YouTube, pero cuando le tocan la fibra sensible vuelve a Twitch. Lo hizo la semana pasada para jugar a Among Us después de años, y ahora le ha dado más una vuelta a la rosca.

Los 12 participantes de la partida de Among Us

La Selección Española deja a siete participantes para esta partida icónica donde estarán David Raya, Yeremi Pino, Fermín López, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí y Dani Olmo, los más jugones del grupo. El grupo lo completan cinco streamers: Agustín51, Ibai Llanos, Pereeira, Auronplay y Pache. Esa es la alineación oficial confirmada hace unas horas, pero no sería raro ver alguna baja o un cambio de última hora a sabiendas de la informalidad de este tipo de acciones.

Los horarios del directo de Among US

A priori los jugadores y streamers estarán preparados a las 21:45h. de España para empezar la partida, pero a sabiendas de que la mayoría no son streamers, no se descartan retrasos. Estos son aún así los horarios exactos en todos los países hispanohablantes.