Basilio García Sevilla, 04 OCT 2026 - 14:26h.

El de San Fernando se decantó por Lamine Yamal y no gustó en el Espanyol

El perdón de Monchi por pedir el Balón de Oro para Lamine Yamal: "No tenía escapatoria"

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La elección para el Balón de Oro que entregará France Football en las próximas semanas está más candente que nunca. Hombres como Lamine Yamal, Harry Kane o Kylian Mbappé se postulan para ello, pero está todo muy abierto y prácticamente cualquiera que pasa por allí es preguntado por sus preferencias. Le pasó a Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, director general deportivo del RCD Espanyol, en la presentación de la Reyes Cup a principios de esta semana, dijo el nombre del astro barcelonista y a muchos ‘pericos’ no le ha sentado nada bien.

El de San Fernando ha ido pasando por varios medios de comunicación en los últimos días, el último ha sido Onda Cero, emisora en la que ha vuelto a hablar de esa polémica para excusarse ante los espanyolistas más críticos con sus palabras, aunque ha puesto como ejemplo las palabras de Jesús Navas, una leyenda del Sevilla FC que no ha tenido problema alguno en posicionarse para que el preciado galardón sea para su paisano Fabián Ruiz, pese a su pasado como bético y su sentimiento por el Real Betis Balompié.

“Ayer leí a Jesús Navas decir que lo merece Fabián y no he leído a ningún sevillista quejándose. A lo mejor se lo merece, más que ha ganado Fabián es difícil, me llamó la atención que lleva 52 partidos seguidos sin perder con la selección absoluta. Es una auténtica pasada. Fabián puede ser, por eso no tienen que molestarse los sevillistas, si Fabián es muy bueno y es bético no pasa absolutamente nada”, expresaba Monchi en su intervención en Radio Estadio.

La disculpa al espanyolismo

No obstante, Monchi se volvió a referir al momento en el que se decantó por Lamine Yamal como favorito para el Balón de Oro, argumentando que, en la terna de tres futbolistas que le pusieron sobre la mesa, decidió quedarse con el español.

“Pinché la rueda y puse el parche. Fue una respuesta en un contexto muy relajado, en la presentación de la Reyes Cup, en el que me encontraba a gusto con gente que hacía tiempo que más leía. Era elegir entre Mbappé, Kane y Lamine y dije… bueno. A lo mejor, pensándolo bien, si uno evita que haya una persona, cuatro o cinco que les moleste, pues bueno. Lo dije sin ningún tipo de intención”, concretaba el director deportivo del Espanyol.