El bajón de Vinicius se plasma también en el Balón de Oro 2026: queda en el 17º lugar

Javi Rayo 26 OCT 2026 - 18:45h.

El futbolista brasileño se queda lejos del top10 de mejores futbolistas del mundo

Las estrellas que no viajan a la Gala del Balón de Oro: de Vinícius a Messi

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Aunque no había dudas teniendo en cuenta su rendimiento en este 2026, Vinicius se ha quedado muy lejos de los mejores en la clasificación final del Balón de Oro 2026. El futbolista del Real Madrid ha pasado de ser segundo clasificado en la edición de 2024 -en la que Rodri Hernández fue ganador- a tener que conformarse con un 17º puesto en la de 2026. Una prueba más del gran bajón de rendimiento del extremo brasileño en las dos últimas temporadas. Como era de esperar, el tuit del anuncio oficial con su posición se llenó de comentarios, la gran parte de ellos en tono de mofa.

Vinicius, 17º clasificado en el Balón de Oro 2026

Lo cierto es que las estadísticas de Vinicius en la temporada 2025/2026 -la que rige el Balón de Oro de este año- corroboran esa 17º posición en la tabla final. El jugador del Real Madrid ha anotado 28 goles y ha dado 16 asistencias en los 66 partidos disputados entre el Real Madrid y la Selección de Brasil. Números muy lejos de las cifras conseguidas por Harry Kane (73 goles y 8 asistencias), Kylian Mbappé (58 goles y 13 asistencias) o Lamine Yamal (25 goles y 20 asistencias). Pero es que sus cifras son aún más pobres si nos ceñimos a lo visto en este arranque de temporada: 1 gol y tres asistencias en 8 partidos con el conjunto de José Mourinho.

Un toque de atención a nivel internacional que debe servir a Vinicius -que dejó de creer en los premios individuales a raíz de su segundo puesto en el Balón de oro 2024- para volver a la senda de los mejores jugadores del mundo. El primer paso para conseguirlo es volver a recuperar su mejor versión en el Real Madrid, y no lo tendrá nada fácil tras la explosión futbolística de Diomande, confirmada con su gran actuación en El Clásico. El brasileño parece haber perdido el puesto de titular indiscutible para José Mourinho y también el beneplácito del madridismo.