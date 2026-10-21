Pablo Sánchez 21 OCT 2026 - 23:16h.

El Barcelona, con cinco bajas, primeras dudas y alerta defensiva para el Clásico

El francés ya apunta a El Clásico tras la victoria

Compartir







Kylian Mbappé fue el primero en atender a los medios tras la goleada del Real Madrid sobre el Leipzig en el Santiago Bernabéu. El francés fue uno de los protagonistas del duelo con multitud de llegadas, ocasiones y un gol de bandera para redondear la noche. Un choque en el que, por contra, su compañero Vinicius volvió a mostrar esa imagen triste que viene expresando desde hace algunos encuentros y que también se ve reflejado en su juego.

En declaraciones a Movistar, Mbappé fue consultado por su compañero de equipo y aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo al brasileño por el momento que atraviesa. "Está bien, yo pienso que está triste porque significa que quiere dar mucho al equipo y a la gente. Pienso que tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es, un gran jugador tiene que estarlo y la confianza volverá porque la calidad la tiene". comentó al respecto.

La rueda de prensa de Mbappé

La victoria: "Cada punto es importante para entrar entre los ocho, tenemos que ganar un máximo de partidos, faltan cinco".

El Clásico: "Es completamente diferente. Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pase el domingo ahora lo podemos pensar, antes no".

PUEDE INTERESARTE Fechas y horarios de los partidos de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

El Santiago Bernabéu: "Sabemos que cuando jugamos aquí la gente quiere que marquemos muchos goles, que hagamos un juego ofensivo y le demos placer a la gente. A veces no es posible, pero lo intentamos siempre".

Los cambios: "Tu te has equivocado de persona, eso se lo preguntas a Mourinho a mí no. Yo tengo que ayudar en el campo".

Personal: "Estoy tranquilo, bien, peiso que puedo hacer más. Soy uno de los jugadores a los que hay que exigirle más, no es nunca suficiente para un jugador como yo.