La reacción más viral de Mbappé al escuchar la canción de 'Kylian dictador': hasta Tchouaméni se parte de risa

Fran Fuentes 21 OCT 2026 - 11:56h.

El delantero acudió a un show de comedia en Francia e incluso le hicieron una falsa gala del Balón de Oro

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Kylian Mbappé lleva años centrando debates en torno a su ascendencia en los vestuarios de los que ha formado parte. Uno de los momentos más ruidosos fue en el Paris Saint-Germain, donde, al parecer, su relación con Leo Messi y Neymar no era la mejor. Esa estela le ha perseguido incluso hasta el Real Madrid, donde los rumores se acrecentaron. Especialmente candente fue el último parón de selecciones, donde sus idas y venidas de vacaciones, habiendo causado baja con Francia, elevaron el ruido mediático. Tanto es así que, en los últimos meses, un meme ha cobrado mucha fuerza en el humor de las redes sociales: el de 'Kylian dictador'.

Un meme del que seguro que Mbappé ha visto decenas de vídeos e imágenes diferentes, especialmente acrecentadas con la generación de imágenes y vídeos hechos con inteligencia artificial. Sin embargo, el meme ha alcanzado una capa más. Y es que el delantero francés ha acudido a Djamel Show, un programa de comedia en Francia que se emite en Netflix, al que acudió con Aurélien Tchouaméni. Al astro parisino le han sorprendido con la canción de 'Kylian dictador' durante el programa, y el jugador no ha podido evitar partirse de risa con las ocurrencias que el cómico y presentador iba soltando.

Sin embargo, no todo ha sido reírse con (o a costa de) Mbappé. Y es que también le han hecho entrega de una réplica de plástico del Balón de Oro, deseándole que sea él quien lo levante este mes de octubre. Para ello han montado una ceremonia de entrega de premios improvisada e incluso incluso un número musical con un grupo de baile y han subido al escenario al jugador del Real Madrid para darle este mini reconocimiento. Una serie de bromas que el jugador ha recogido con entusiasmo y muchas risas.