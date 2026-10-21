Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 09:29h.

El colegiado le mostró la amarilla a Félix, que no participaba en la discusión

El CTA admite un único error en el Real Madrid - Sevilla

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Busquets Ferrer tuvo, posiblemente, una de las tardes más complejas de la temporada este pasado domingo. El colegiado, señalado por el Comité Técnico de Árbitros por no pitar una clara falta de Konaté sobre Robbie Ure previa al gol de Kylian Mbappé, dejó varios detalles de lo más curiosos durante la cita y hasta obvió el consejo de Fede Valverde en uno de sus errores: "Esa es mi decisión".

Con Peque Fernández aún en el suelo y Arda Guler buscando al cuarto árbitro, Busquets Ferrer se acercó a la escena para detener a Huijsen, que levantaba de malas maneras al '10' del Sevilla.

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Entre protestas y la supuesta conversación con el VAR, Busquets Ferrer decidió sacar la tarjeta a Huijsen, por levantar a Peque Fernández, y a Félix, que pasaba por allí y se encontraba con una cartulina totalmente inmerecida.

Fede Valverde, al ver las amarillas, se acercó al colegiado para protestarle que la tarjeta no era para Félix, sino para Lucién Agoumé, pero Busquets Ferrer no quiso escucharle y le dice "las tarjetas son para Huijsen, por levantar, y a él (el extremo del Sevilla) porque se encara". El uruguayo no se lo podía creer.

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"Esa es mi decisión y ahora están chequeando lo que ha ocurrido aquí", añadía el colegiado ante la cara de asombro del jugador del Real Madrid, que sabía que una amarilla para el pivote del Sevilla era mucho más peligrosa que para un extremo.

En este momento, el VAR tendría que haber llamado a Busquets Ferrer para advertirle sobre su confusión, pero de manera inexplicable, no le avisaron y la tarjeta se quedó para el extremo, con la opción de recurrir ahora ante confusión de identidad.

Un pequeño desastre, aunque el CTA intenta ocultarlo, que a buen seguro marcará un antes y un después en esta temporada arbitral.