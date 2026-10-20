Basilio García Sevilla, 20 OCT 2026 - 13:05h.

El central francés ha comparecido junto a Mourinho en la previa del partido ante el RB Leipzig

Hasta Mateu Lahoz se sorprende con la imagen más clara de la falta de Konaté a Robbie Ure

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De entre las numerosas jugadas polémicas que resultaron del partido entre el Real Madrid y el Sevilla FC del pasado domingo, una de las que más se queja el sevillismo es por la más que posible falta que precedió al golazo de Kylian Mbappé para colocar el 2-0 en el marcador y poner tierra de por medio.

Justo antes, Ibrahima Konaté derribó a Robbie Ure en una pugna por un balón al que, probablemente, llegaba Thibaut Courtois antes que el delantero sevillista. Sin embargo, ni la retransmisión televisiva ofreció la imagen de la posible infracción, ni en la Sala VOR se analizó la acción que podría haber anulado el segundo gol madridista.

Este martes, en la rueda de prensa previa al partido de UEFA Champions League que el Real Madrid juega ante el RB Leipzig, Konaté ha comparecido junto a Jose Mourinho y ha hecho un análisis somero de una de las decisiones arbitrales que más ha indignado al sevillismo.

Al más puro estilo de su entrenador, Konaté ha respondido, en inglés, cuestionando al propio periodista que le ha hecho la pregunta, en este caso Sergio Quirante, de DAZN, que al ser inquirido por el central madridista afirmaba que no había sido falta. “Sinceramente, no he visto esos comentarios. ¿Tú viste la acción? ¿Qué piensas? Si para ti no es falta... ya está, yo no voy a decir que es falta, es algo evidente para mí”, respondía Konaté.

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Motivo de queja en el Sevilla

La acción del francés con Robbie Ure ha sido, tras la del codazo de Arda Güler a Peque que quedó impune, de las que más ha indignado tanto al Sevilla como al sevillismo después de lo sucedido el domingo en la capital de España.

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El club protestó públicamente en redes sociales por no haber podido ver una sola repetición de la acción durante la retransmisión. Ahora, el realizador de LALIGA, Sergio Carranza, ha reconocido que no entendieron necesario repetirla y, si cabe, ha aumentado la indignación de la afición nervionense.