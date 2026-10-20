El realizador de LALIGA explica por qué faltan imágenes del Real Madrid - Sevilla: "Se decidió no darla"
Sergio Carranza responde a las acciones de Güler y Konaté
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Unas declaraciones que están dando que hablar. Sergio Carranza, responsable de la realización editorial de LALIGA EA Sports, responde tras la polémica que está generando la falta de imágenes y tomas en el pasado Real Madrid - Sevilla FC. Con las acciones de Arda Güler e Ibrahima Konaté en el foco y motivando el enfado del sevillismo, una de las cabezas visibles de la realización liguera responde.
El citado protagonista compareció ante los micrófonos de El Partidazo de COPE y allí achacó a una decisión editorial la ausencia de repeticiones, tanto en la jugada de Arda Güler y Peque Fernández, como en la de Ibrahima Konaté y Robbie Ure.
El realizador de LALIGA explica la falta de imágenes en el Real Madrid - Sevilla
Al ser cuestionado por las repeticiones de la acción de Arda Güler sobre Peque Fernández, el responsable de la realización editorial de LALIGA dijo lo siguiente: "Bueno, la verdad que se podía haber valorado dar esa repetición, pero en ese momento se decidió no darla y dar el gol. A expensas tampoco se revisó ni nada, creo que tampoco hubo ninguna protesta ni nada, entonces bueno, se decidió que estaba resuelto, que había interpretado que no era falta y continuamos con ello".
Sergio Carranza continuó dando la cara por su equipo de trabajo: "Fue una decisión editorial de la unidad móvil, y lo que sí quiero decir y muy importante, es que nosotros trabajamos sin ningún tipo de presión y podemos hacer lo que queramos. No tenemos ninguna orden de dar o no dar. En los equipos, la gente va a hacer el mejor trabajo, todos puede tener sentimiento por un equipo, pero dejan la bufanda fuera".
Sobre la posible falta de Ibrahima Konaté sobre Robbie Ure, previa a uno de los goles de Kylian Mbappé, el responsable de la realización editorial de LALIGA dijo lo siguiente: "La decisión de las repeticiones y del contenido está claro que es del equipo de realización. Son los que deciden dar los mejores ángulos. Lo que tenemos que primar es respetar el directo e intentamos dar el mínimo de repeticiones. Ayer se interpretó que esta jugada, ya que el árbitro había dicho que continuaran y luego vino el gol, pues se continuó con el gol de Mbappé. En este caso, si el VAR hubiera detenido el partido para verlo, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos buscado".