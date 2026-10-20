Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 07:40h.

Sergio Carranza responde a las acciones de Güler y Konaté

Del Nido Carrasco visita Las Rozas este martes: reunión con el CTA por el Real Madrid - Sevilla

Compartir







Unas declaraciones que están dando que hablar. Sergio Carranza, responsable de la realización editorial de LALIGA EA Sports, responde tras la polémica que está generando la falta de imágenes y tomas en el pasado Real Madrid - Sevilla FC. Con las acciones de Arda Güler e Ibrahima Konaté en el foco y motivando el enfado del sevillismo, una de las cabezas visibles de la realización liguera responde.

El citado protagonista compareció ante los micrófonos de El Partidazo de COPE y allí achacó a una decisión editorial la ausencia de repeticiones, tanto en la jugada de Arda Güler y Peque Fernández, como en la de Ibrahima Konaté y Robbie Ure.

El realizador de LALIGA explica la falta de imágenes en el Real Madrid - Sevilla

Al ser cuestionado por las repeticiones de la acción de Arda Güler sobre Peque Fernández, el responsable de la realización editorial de LALIGA dijo lo siguiente: "Bueno, la verdad que se podía haber valorado dar esa repetición, pero en ese momento se decidió no darla y dar el gol. A expensas tampoco se revisó ni nada, creo que tampoco hubo ninguna protesta ni nada, entonces bueno, se decidió que estaba resuelto, que había interpretado que no era falta y continuamos con ello".

Sergio Carranza continuó dando la cara por su equipo de trabajo: "Fue una decisión editorial de la unidad móvil, y lo que sí quiero decir y muy importante, es que nosotros trabajamos sin ningún tipo de presión y podemos hacer lo que queramos. No tenemos ninguna orden de dar o no dar. En los equipos, la gente va a hacer el mejor trabajo, todos puede tener sentimiento por un equipo, pero dejan la bufanda fuera".

Sobre la posible falta de Ibrahima Konaté sobre Robbie Ure, previa a uno de los goles de Kylian Mbappé, el responsable de la realización editorial de LALIGA dijo lo siguiente: "La decisión de las repeticiones y del contenido está claro que es del equipo de realización. Son los que deciden dar los mejores ángulos. Lo que tenemos que primar es respetar el directo e intentamos dar el mínimo de repeticiones. Ayer se interpretó que esta jugada, ya que el árbitro había dicho que continuaran y luego vino el gol, pues se continuó con el gol de Mbappé. En este caso, si el VAR hubiera detenido el partido para verlo, lo hubiéramos visto y lo hubiéramos buscado".