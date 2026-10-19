La Federación de Peñas Sevillistas denuncia un "sistemático atropello arbitral" al Sevilla FC

Basilio García Sevilla, 19 OCT 2026 - 18:42h.

Utiliza términos duros como “intolerable falta de imparcialidad” o “adulteración evidente” en un comunicado oficial

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El enfado entre el sevillismo es de órdago. Un año más, el Sevilla FC se vuelve del Santiago Bernabéu con las manos vacías y la sensación de que le han robado la cartera. Lo sucedido este domingo en el partido ante el Real Madrid inaugura, eso sí, un nuevo modelo de polémica, el de la retransmisión televisiva sin ofrecer imágenes ni a la audiencia ni a la Sala VOR que pudieran dar luz a las jugadas más polémicas.

En la afición nervionense llueve sobre mojado, ya que prácticamente en todos los partidos de esta temporada se han sentido perjudicados por los arbitrajes, situación que se suma a las que ya denunciaran el propio Luis García Plaza e incluso Matías Almeyda la temporada pasada.

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El Sevilla se ha quejado utilizando sus redes sociales y también las declaraciones de los profesionales, pero no ha lanzado un comunicado oficial como club. La institución que sí lo ha hecho es la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que ha denunciado mediante un escrito este lunes “el sistemático atropello arbitral que nuestro equipo viene sufriendo” durante esta temporada.

Para la federación que preside Carlos Jiménez, lo sucedido en el Santiago Bernabéu es “la gota que colma el vaso de una paciencia ya agotada”, y utiliza términos duros como “intolerable falta de imparcialidad” o “adulteración evidente”, solicitando al consejo de administración medidas contundentes frente al trato “discriminatorio” y “unidad” a la afición. Afirman, además, que llegarán a todas las “consecuencias legales y sociales” para defender al Sevilla de este trato arbitral.

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El comunicado íntegro de la FPS

La Federación de Peñas Sevillistas «San Fernando» desea expresar públicamente su más absoluta indignación, hartazgo y repulsa ante el sistemático atropello arbitral que nuestro equipo viene sufriendo a lo largo de la presente temporada 2026/2027 de LaLiga.

El esperpento vivido en la jornada de ayer en el partido contra el Real Madrid ha sido la gota que colma el vaso de una paciencia ya agotada.

Lo acontecido anoche en el Estadio Santiago Bernabéu no es un hecho fortuito, ni un error humano comprensible; es reflejo de una alarmante e intolerable falta de imparcialidad que se repite jornada tras jornada.

La afición sevillista asiste con impotencia a una adulteración evidente del criterio deportivo, donde el reglamento se aplica de forma selectiva y donde la herramienta del VAR se utiliza con una doble vara de medir vergonzosa.

El respeto que los peñistas siempre hemos mantenido hacia las instituciones del fútbol español no puede seguir confundiéndose con el silencio ante el agravio.

Los miles de aficionados que viajamos, sufrimos y apoyamos a este club con recursos propios no vamos a permitir que se ningunee el esfuerzo de nuestra plantilla ni el sentimiento de nuestra gente.

No pedimos favores ni privilegios; exigimos justicia, equidad y respeto inmediato hacia un club centenario.

Por ello, desde esta Federación:

Exigimos un pronunciamiento enérgico y firme del Sevilla FC ante los estamentos rectores del fútbol español. El club debe abandonar de inmediato la diplomacia institucional y plantarse con contundencia frente a este trato discriminatorio.

Solicitamos explicaciones formales inmediatas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la RFEF acerca de la disparidad de criterios que sufrimos de manera reiterada.

Hacemos un llamamiento a la unidad del sevillismo. La afición no permanecerá de brazos cruzados mientras se devalúa la limpieza de la competición.

Llegaremos hasta las últimas consecuencias legales y sociales para defender la dignidad de nuestro escudo y de nuestra historia.

Si no se nos garantiza una competición limpia y transparente, nos encontrarán firmes y combativos en todos los foros posibles.

Basta ya de impunidad. Respeto al Sevilla FC y a su afición