Basilio García Sevilla, 23 JUN 2026 - 19:14h.

Cuadra Fernández, Muñiz Ruiz y Galech Apezteguía se las tuvieron tiesas con el argentino y no seguirán en la élite

Los cuatro árbitros señalados por la RFEF que descienden a Segunda

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La temporada de LALIGA EA SPORTS que finalizó hace un mes ha sido, a nivel arbitral, la más polémica que se recuerda. Todos los equipos tienen algo que decir, y más cuando se puede contemplar como los tips del arbitraje en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se está disputando ahora son completamente opuestos a los que se han llevado a cabo en España. Entre los equipos que se han sentido más perjudicados estaba el Sevilla FC, y el entrenador que puso el grito en el cielo para predicar en el desierto fue Matías Almeyda.

El argentino es historia en Nervión después de que a finales del mes de marzo fuera destituido, justo tras el partido en el que cumplió la larga sanción de siete partidos -reducida en última instancia a seis- que le fue impuesta por protestar de manera furibunda a un colegiado. Empezó la temporada mordiéndose la lengua, pero la acabó criticando abiertamente los arbitrajes que estaba sufriendo su equipo, fue señalado por los árbitros y se pudo comprobar en su etapa final.

Ahora, el CTA le ha dado la razón a la hora de decidir las plantillas arbitrales de cara a la próxima temporada. Ha descendido a cuatro colegiados, y exceptuando al andaluz Guzmán Mansilla, que nunca pitó al Sevilla, los otros tres protagonizaron sonoras polémicas con él.

Cuadra Fernández

Ha sido el descenso más sorprendente, por la cantidad de años que llevaba en la élite y por tratarse de un colegiado internacional. Guillermo Cuadra Fernández dirigió por última vez al Sevilla FC en su partido ante el Valencia en Mestalla, en el mes de diciembre.

El argentino y el balear protagonizaron una discusión subida de tono en el vestuario durante el descanso, que fue grabada por las cámaras. Almeyda protestaba por una amarilla que había visto tras indicación de la asistente Guadalupe Porras. “Prefiero no hablar de este señor”, dijo después. No volverían a verse las caras.

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Muñiz Ruiz

Otro internacional que se marcha de la élite, y como el anterior pasará a formar parte del equipo VAR -del que por cierto sale González Fuertes, que ha protagonizado polémica con todos los equipos-. Muñiz Ruiz arbitró tres veces al Sevilla de Almeyda, pero fue en la segunda donde hubo más polémica.

En la visita al Santiago Bernabéu previa a la Navidad, los nervionenses sufrieron el habitual arbitraje amable al Real Madrid en casa, con decisiones de todo tipo y todas decantadas hacia el mismo lado. Almeyda, en el descanso, fue a pedir explicaciones por una falta y se encontró con su primera tarjeta roja de la temporada. “No soy un payaso de circo. Reclamé una falta, fui amonestado, y cuando le dije por qué me amonestaba, me dijo que estaba expulsado. Me dijeron que estaban cansados que yo hable de respeto. Si hay alguna falta de respeto mía, que la pongan”, dijo tras el partido.

Galech Apezteguía

Una temporada ha durado en LALIGA EA SPORTS el navarro, que protagonizó la gran riña de Almeyda como entrenador del Sevilla. En el partido ante el Deportivo Alavés en casa, Matías Almeyda abrió los brazos en señal de disconformidad por una falta pitada a Isaac Romero, Galech Apezteguía enseñó una tarjeta roja al banquillo sin destinatario claro y segundos más tarde fue a decirle al técnico que el expulsado era él. Y se armó el quilombo.

El de Azul pidió disculpas por su reacción, pero también se excusó “debe ser que molesta que hable abiertamente”. “No me gustan las injusticias, es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No hablé, no insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó, y nunca me dijo por qué”, añadió.

Almeyda no volvería a sentarse en el banquillo sevillista, y el árbitro que le expulsó por última vez, como los otros dos que protagonizaron grandes polémicas con él en un partido, no volverá a pitar en la élite.