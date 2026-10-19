Pablo Sánchez 19 OCT 2026 - 17:30h.

El Sevilla expone su indignación y espera con palomitas el 'Tiempo de Revisión': "Muchas ganas"

Enorme enfado del sevillismo por la decisión arbitral

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La acción del primer tiempo entre Arda Güler y Peque marcó el devenir del encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla. El cuadro hispalense clama al cielo con que el futbolista turco no viera la cartulina roja por lo que consideran una agresión que las cámaras captaron. El debate está candente y el cabreo del sevillismo también. El propio jugador del Sevilla así se lo hizo ver a su contrincante tras el final del choque.

Las cámaras de ElDesmarque captaron el momento en el que Arda Güler se dirige a hablar con Peque tras el pitido final. El turco trata de explicar su movimiento en la polémica acción y al jugador del Sevilla parece no convencerle ninguna explicación. La jugada, que fue revisada durante dos minutos en el VAR, terminó dejando sin castigo al atacante del Madrid. En el vídeo superior puedes ver la secuencia completa.

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El enfado de Juan Iglesias

Juan Iglesias afirmó este domingo, después de perder 4-1 frente al Real Madrid, que Arda Güler tuvo que ser expulsado por una agresión a Peque y lamentó el arbitraje que recibió su equipo en el Bernabéu.

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"Hemos estado en el partido, lo hemos intentado. Ha sido un partido que se ha decidido por decisiones que se han tomado. Creo que ha sido una agresión a Peque en la primera parte. He visto la acción de Güler a Peque que me ha parecido una agresión. La he visto en el descanso. Y luego uno de los goles de ellos es una falta que ni han repetido en televisión. Sabíamos a lo que veníamos. Hay que hacer autocrítica también pero ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte", dijo en Movistar Plus.

"Muchas veces no se puede hablar con los árbitros y no te lo permiten. Nos han dicho que nos fuéramos porque nos sacaban tarjeta y al final para qué vas a ir, para ganarte una tarjeta. Sabíamos a lo que veníamos y cómo iba a ser todo", insistió.