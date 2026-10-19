Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 11:31h.

En el medio oficial del club blanco lanzan la comparativa con el Barcelona

Jorge Valdano responde con hartazgo a la polémica del Real Madrid - Sevilla: "Justificar su partido"

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La resaca del Real Madrid - Sevilla FC se concentra en la jugada entre Arda Güler y Peque. El centrocampista madridista soltó el brazo y el sevillista cayó al suelo, pero el árbitro y el VAR decidieron no entrar a analizar esta acción. El club hispalense no da crédito y no ha dudado en mostrar su descontento a través de sus perfiles oficiales. Un hecho que no ha sentado nada bien en la entidad madrileña.

En el Real Madrid responden a las protestas arbitrales del Sevilla FC con una comparación. En el club blanco no entienden que, tras la última visita azulgrana a Nervión, el tono fuese distinto con un codazo de Rodri Hernández.

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La respuesta en el Real Madrid a las protestas arbitrales del Sevilla FC

Desde RMTV, en palabras recogidas por el Diario AS, respondieron a las quejas del Sevilla FC tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu lanzando una comparación con la última visita del FC Barcelona al Ramón Sánchez-Pizjuán: "Un gran partido del Madrid y solo quieren hablar de otras cosas. Los del relato intentan hablar de otra cosa. Ocho preguntas sobre Güler y ninguna el día que Huijsen lo recibió en Elche. El Sevilla no se quejó del codazo de Rodri. ¿Por qué el día del Barça el Sevilla no se queja y se quedan callados cuando le pegaron una tangada buena? Igual saben de que va esto".

En el medio oficial del Real Madrid continuaron con la crítica y acusaron al club de Nervión de querer desviar la atención: "Es un caso de estudio por donde quieren llevar el relato. Se quejan por el arbitraje y el día del Barça callan, llama la atención la diferencia de analizar los partidos. Quieren desviar la atención por los cuatro que les han caído. Por cierto, hay falta previa sobre Güler. Hay que denunciar que después de un partidazo quieran hablar de otra cosa. Pitan un penalti dudoso para que no nos quejemos cuando el partido estaba sentenciado. Con 0-0 no lo pitan".