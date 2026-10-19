El Cádiz fulmina a Albert Celades y acelera por el fichaje del sustituto con un coste

Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 09:43h.

La imagen en Granada, la puntilla

Horarios y fechas confirmados para la primera ronda de Copa del Rey 2026/27

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El cuento de nunca acabar. El Cádiz CF, inmerso en una preocupante racha de resultados que le mantiene en los puestos de descenso, despide nuevamente a su entrenador. Albert Celades ha dejado de dirigir al conjunto gaditano este lunes tras caer derrotado en Granada con una imagen muy pobre. De este modo, el club amarillo reactiva la búsqueda de un nuevo técnico.

A través del siguiente comunicado oficial, el Cádiz informó a sus socios y simpatizantes del despido de Celades: "El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado este lunes a Albert Celades su destitución como entrenador del primer equipo.

La entidad agradece su trabajo y le desea mucha suerte en su futuro profesional".

El Cádiz acelera por el fichaje del sustituto

Sin tiempo para perder, y con la visita de la AD Ceuta emplazada para el próximo domingo 25 de octubre, la dirigencia amarilla acelera por el fichaje del sustituto. Y lo cierto es que hay un claro favorito para tomar el relevo en el banquillo. Según avanza Carrusel Deportivo, Borja Jiménez gana enteros para recalar en el Cádiz CF.

El técnico abulense, según la citada fuente, estaría por la labor de recalar en la Tacita de Plata y vería esta posibilidad con buenos ojos, pero hay un obstáculo económico. Borja Jiménez actualmente entrena al Al-Ahli SC de Catar y tiene contrato en vigor por lo que el Cádiz tendrá que pagar a su club para poder conseguir su fichaje.

A la espera de novedades, la realidad es que el problema de este Cádiz va más allá del banquillo. Gaizka Garitano, Sergio González, Imanol Idiakez y Albert Celades. Todos ellos entrenaron al equipo amarillo en 2026... y aún quedan dos meses para que acabe el año.

La crónica que acabó con la etapa amarilla de Albert Celades

El Granada logró su tercera victoria consecutiva para asentarse en la zona noble de LaLiga Hypermotion al vencer este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 2-0 al Cádiz, que ofreció una imagen muy pobre, sufre su segunda derrota seguida y sigue en puestos de descenso. La primera parte fue igualada aunque con algo más de dominio posicional y de balón de un Granada que disfrutó de los acercamientos más peligrosos por parte de Manu Lama, Pedro Alemañ y Rubén Alcaraz sin que el meta David Gil tuviera apenas trabajo.

El Cádiz defendió bien pero se mostró timorato de mitad de campo en adelante, con Antoñito Cordero como único agitador en un par de acciones bien anuladas por el portero local Alberto Flores. El Granada salió fuerte tras el descanso y en el minuto 50 marcó el 1-0 Gerad Gumbau tras una gran jugada y asistencia de Sergio Rodelas.

El Cádiz tuvo el balón a partir de ese momento, pero con nula capacidad ni para reaccionar ni para crear peligro, y lo que llegó en el minuto 66 fue el 2-0 obra de Jorge Pascual tras un gran contragolpe llevado por Pedro Alemañ.

El choque hasta el final fue un querer y no poder de un Cádiz incapaz que mostró casi todas sus carencias ante un Granada que vive su mejor momento del curso y ha cogido velocidad de crucero en el campeonato doméstico.