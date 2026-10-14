Fran Fuentes 14 OCT 2026 - 12:41h.

Así prevé el algoritmo que estará la lucha por el ascenso y la permanencia a final de temporada

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LALIGA HYPERMOTION sigue con el nivel de exigencia en picos máximos. Nuestra Segunda división, que no conoce de parones de selecciones, ha finalizado ya su novena jornada de campeonato, y ya se van diferenciando los grupos de cabeza y de cola. Sin embargo, a 42 fechas todo puede cambiar (y seguro que lo hará), ya que las dinámicas cobran una especial importancia cuando se trata de una competición a tan largo plazo. Del mismo modo, esto no es como empieza, sino cómo acaba. Y eso es precisamente lo que tratamos de predecir con el Big Data gracias a Driblab, proveedor de datos y estadísticas.

En este sentido, el CD Castellón sería uno de los principales favoritos para lograr el ascenso directo a LALIGA EA SPORTS 2026/27 según las predicciones de Driblab. El conjunto castellonense cuenta con un 44,2% de probabilidades de ascender directamente. Además, acumula un 23,7% de opciones de proclamarse campeón. El Almería, que se coloca líder con 21 puntos, presenta unas cifras muy similares, con un 44,6% de posibilidades de ascenso directo, y un 22,9% de opciones de terminar primero. Asimismo, el RCD Mallorca también se mantiene entre los principales aspirantes, con un 39,1% de probabilidades de ascenso directo, amén de un 20,5% de opciones de título. Girona FC y SD Eibar completan el grupo de candidatos más destacados, con un 36,2% y un 28,3% de posibilidades de ascender directamente, respectivamente.

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La promoción de ascenso a LALIGA EA SPORTS se aprieta con hasta once equipos implicados

La lucha por los puestos de play-off también presenta varios aspirantes. Girona y Eibar cuentan con un 54% y un 56,2% de probabilidades de disputar las eliminatorias, mientras que Mallorca, Almería y Castellón superan igualmente el 47%. Por detrás, el Burgos CF aparece como una de las alternativas más interesantes, con un 30% de opciones de jugar el play-off, seguido por el Sporting de Gijón, con un 27,9%. UD Las Palmas, Real Oviedo y CE Sabadell también mantienen posibilidades de pelear por estas plazas, con un 21,8%, un 21,7% y un 10,6%, respectivamente. El Granada, con un 11%, completa el grupo de equipos que todavía cuentan con opciones de alcanzar los puestos de promoción.

En la zona baja, el Albacete es el equipo que presenta un panorama más preocupante. El conjunto manchego tiene un 76,5% de probabilidades de descender, el porcentaje más elevado de toda la categoría. AD Ceuta aparece como el siguiente equipo con mayor riesgo, con un 66,8%, seguido por el Cádiz, con un 60,3%, y la Real Sociedad B, con un 51%. Celta Fortuna también afronta una situación delicada, con un 38,2% de posibilidades de perder la categoría, mientras que Leganés alcanza el 23,1%. Córdoba CF y CD Eldense se sitúan en torno al 17,5%, y Valladolid, FC Andorra y Tenerife también mantienen cierto riesgo de descenso.