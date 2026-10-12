Cuarto entrenador destituido en LaLiga Hypermotion tras nueve jornadas

Las Palmas cambia de técnico tras cuatro jornadas sin ganar

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Como suele ser habitual cada temporada, LaLiga Hypermotion sigue siendo una trituradora de entrenadores. El último en caer ha sido Rubén de la Barrera, destituido como entrenador de la UD Las Palmas tras cuatro partidos consecutivos sin ganar y pese a que el inicio de curso había sido bastante positivo, pues logró dos triunfos en sus dos primeros encuentros.

"Rubén de la Barrera no continuará en el banquillo de la UD Las Palmas. El entrenador, que llegó a la entidad amarilla el pasado mes de junio para dirigir al primer equipo durante la temporada 2026/27, concluye su etapa al frente del conjunto amarillo tras nueve jornadas de LaLiga Hypermotion en las que el equipo ha cosechado tres victorias, dos empates y cuatro derrotas", ha anunciado este mismo lunes el cuadro canario, en un escueto comunicado en el que se muestran agradecidos a "su dedicación y profesionalidad", además de desearle "la mayor de las suertes" en el futuro.

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A su vez, Las Palmas ha confirmado que "Juan Manuel Rodríguez se pone al frente del primer equipo de forma transitoria", a la espera de encontrar un nuevo inquilino para el banquillo de Gran Canaria.

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La destitución se produce tras caer 3-1 ante el RCD Mallorca y una dinámica de cuatro partidos sin ganar y 1 punto de 12 posibles. De las tres victorias del técnico, las dos primeras llegaron en las dos primeras jornadas, por lo que apenas ha sumado un triunfo en los siete últimos partidos y 5 puntos de los últimos 21 en juego.

Actualmente, Las Palmas ocupa la 15ª posición en LaLiga Hypermotion con 11 puntos, tres por encima de los puestos de descenso y a cinco puntos de distancia del sexto clasificado, que da derecho a disputar el playoff de ascenso, gran objetivo del club amarillo.

Entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

Con esta destitución, ya son cuatro los entrenadores que han perdido su puesto en apenas nueve jornadas de competición.

El primero fue Imanol Idiakez, destituido del Cádiz CF la misma semana en la que empezaba la competición y sustituido de manera sorprendente por Albert Celades, que también está cuestionado tras lograr solo un triunfo en nueve jornadas.

El segundo en caer fue Claudio Barragán, cesado del CD Eldense de manera sorprendente tras sólo cuatro partidos y pese a que venía de lograr el ascenso a Segunda. Javi Calleja fue sustituto.

El tercero fue Alberto González, quien perdió su puesto hace apenas una semana en el Albacete Balompié, dejando su lugar en el banquillo a un Joseba Etxeberria que ha arrancado de manera estrepitosa este lunes con un contundente 5-0 en Valladolid.