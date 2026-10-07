Pablo Sánchez 07 OCT 2026 - 17:33h.

Detenido Jon Karrikaburu por dar positivo en alcoholemia al volante

Triplicó la tasa positiva al volante

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Álex Sola tendrá que hacer frente al castigo que le impondrá el Almería después de chocar su coche contra otros vehículos y dar positivo en alcoholemia triplicando la tasa permitida. Tras lo sucedido, el club ha tomado la determinación de apartar el futbolista hasta nuevo orden y a la espera de la sanción que se le imponga por estos hechos.

Mientras el equipo prepara el duelo de la próxima jornada frente al Leganés, Álex Sola trabaja en solitario. Se espera una sanción ejemplar para el futbolista.

Cronología de los hechos

El suceso tuvo lugar en torno a las 7:20 horas de este pasado domingo en las inmediaciones de la Avenida de Montserrat de la capital almeriense, cerca de la rotonda de acceso a una gasolinera.

El jugador, que conducía un BMW gris de gran cilindrada en dirección a la Estación Intermodal, perdió el control y acabó invadiendo el sentido contrario hasta colisionar con los vehículos aparcados, sin que se registraran heridos. Sola, que iba acompañado por otras dos personas, abandonó inicialmente el lugar del siniestro a pie, aunque fue grabado en vídeo por varios vecinos desde un bloque colindante cuando regresaba al coche para recoger un objeto.

Posteriormente, se marchó de nuevo corriendo hacia la calle Calzada de Castro, donde fue finalmente interceptado y arrestado por los agentes municipales. Tras ser trasladado a la Jefatura, el futbolista donostiarra, de 27 años y que llegó este verano como agente libre procedente del Granada, arrojó un resultado de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.