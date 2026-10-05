Tercer entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

La trituradora de banquillos de Segunda sigue su curso

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Ocho jornadas se han disputado hasta la fecha en LaLiga Hypermotion, a la espera de lo que suceda este lunes por la noche en el partido entre el Córdoba CF y el CD Tenerife que cierra esta octava fecha. Y ya son tres los entrenadores destituidos, algo que casi ha dejado de ser sorpresa dentro de una categoría tremendamente exigente e igualada donde dirigir a un equipo se convierte en profesión de riesgo.

El último en caer ha sido Alberto González, entrenador del Albacete Balompié. El club ha intentado aguantar al técnico pese a los pésimos resultados de este inicio de campeonato, pero finalmente acabó perdiendo el puesto el pasado sábado tras la derrota 1-3 ante el SD Eibar en casa.

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Y es que con esa derrota, el Albacete se afianza como colista de LaLiga Hypermotion. Sólo ha logrado 1 punto de 24 posibles, con un terrible balance de cero victorias, un empate y siete derrotas en ocho jornadas. La relación entre Alberto, el club y los aficionados de la más absoluta confianza, pero la situación ya se había convertido en insostenible.

A cambio, el Albacete anunció un día después la contratación de Joseba Etxeberría como nuevo entrenador hasta final de temporada, con el objetivo más que evidente de lograr la permanencia en un curso que ha arrancado de la peor manera posible para el cuadro manchego.

Entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

Con el adiós de Alberto González, ya son tres los entrenadores que han perdido su cargo en este inicio de temporada en la categoría de plata del fútbol español, mientras que en LaLiga EA Sports sólo ha caído uno.

El primero en caer fue Imanol Idiakez, quien salió del Cádiz CF apenas unos días antes de que arrancara la temporada de manera cuanto menos sorprendente. En su lugar llegó Albert Celades, cuyo futuro también ha estado en entredicho durante las últimas semanas.

El segundo entrenador destituido fue Claudio Barragán, también de manera sorprendente, pues fue destituido del CD Eldense con sólo cuatro jornadas disputadas y tras lograr el ascenso a Segunda. A cambio, el cuadro alicantino contrató a Javi Calleja, aunque Josep Ferrando entrenó al equipo de forma interina en la quinta jornada.