Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 12:10h.

El turco se apartó de las protestas a sabiendas de las posibles consecuencias

El VAR no encontró ninguna toma válida del codazo de Arda Güler para que Busquets Ferrer analizara la acción

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Hay imágenes que valen más que cualquier palabra. Así iniciaba el Sevilla, ironizando sobre lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, su mini-crónica de la cita de este domingo y así podríamos arrancar esta noticia en ElDesmarque, donde os mostramos, en exclusiva, el comportamiento de Arda Guler durante la revisión: discusión con Robbie Ure, con el cuarto árbitro... y explicaciones para sus compañeros.

Fue inmediato. El Real Madrid acabó la jugada, el árbitro fue a buscar a Peque Fernández -que era levantado por Huijsen a tirones- y Arda Guler huyó de la situación. El turco sabía que podía no solo ser expulsado, sino también perderse El Clásico y es por ello que intentó salir de la imagen.

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Por el camino se encontro con Robbie Ure, delantero del Sevilla, al que, después de dedicarle algunas (bonitas, posiblemente) palabras, empujó y se quitó de su visión antes de buscar a su verdadero objetivo.

El turco, entendiendo que el árbitro había sido avisado por la acción, se fue directo a por el cuarto árbitro, que ya estaba intentando tranquilizar a Luis García Plaza y que ahora se encontraba con el jugador del Real Madrid pidiéndole más explicaciones.

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En ese momento, Guler desaparece de la escena. Mientras en el centro del campo sus compañeros discutían y el árbitro intentaba escuchar al VAR, el ex del Fenerbahce decidió quedarse varios metros atrás, intentando no ver lo que estaba ocurriendo.

Sus gestos delataban cierta preocupación y compañeros como Tchouameni o Mbappé intentaban preguntarle lo que había ocurrido. El contenido de la conversación, evidente, es imposible de descifrar entre manos y distancia de grabado.

Tocaba esperar, seguir esperando y seguir explicando. Guler le decía a Mbappé que le había golpeado con la inercia de la carrera (haciendo gestos con sus brazos) y en el Real Madrid esperaban que el VAR no llamase al árbitro, sino todo iba a complicarse seriamente.

Finalmente, ni el VAR, ni el árbitro de campo, consideraron que tuviesen que expulsar a Arda Guler -supuestamente ante la falta de imágenes nítidas- y el mediocampista recibiría un último mensaje de Huijsen, al que posiblemente le agradecía ese tirón a Peque Fernández para librarse de cualquier reprimenda.