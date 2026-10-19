Fran Duarte Madrid, 19 OCT 2026 - 12:00h.

La afición del Real Madrid ha reclamado otros dos codazos que no acabaron en expulsión y que han perjudicado al equipo blanco

La agresión de Arda Guler a Peque Fernández que el VAR no quiso señalar

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El Real Madrid ganó al Sevilla FC por 4-1 en el Santiago Bernabéu en un partido en el que la polémica arbitral lo eclipsó todo. El equipo sevillista acabó muy enfadado con el arbitraje de Busquets Ferrer después de que no acudiese al VAR para revisar una posible agresión de Arda Güler a Peque en un lance sin el balón de por medio. Una acción que ha provocado que el Sevilla FC criticase duramente en sus redes sociales ese posible codazo que quedó impune para el Real Madrid y que pudo haber cambiado el devenir del partido por completo.

En caso de haber expulsado al jugador turco, el Real Madrid se habría visto con un jugador menos durante casi todo el partido y con el empate aun en el marcador. De hecho, uno de los protagonistas del encuentro fue el propio Arda Güler al convertirse minutos después en el autor del primer gol de partido con un golazo por la escuadra. Motivo suficiente para que el Sevilla protestase con más insistencia esa acción.

Sin embargo, varios usuarios han compartido otros dos codazos de esta temporada que tampoco fueron sancionados y que han podido influir negativamente al equipo blanco. El primero de ellos, el codazo que recibió Dean Huijsen por parte de Abiel Osorio en el partido contra el Elche. En ese partido tampoco entró el VAR pese a haber varias tomas claras de la acción y Osorio se convirtió en uno de los goleadores del Elche después de no ser expulsado.

El otro codazo que reclama el madridismo es uno de Rodri a Robbie Ure esta misma temporada en el Sevilla – Barça. En esa ocasión Rodri tampoco fue expulsado y varios usuarios protestan porque el club sevillista en esa ocasión no reclamó esa acción como lo está haciendo con el codazo de Güler a Peque.

¿Por qué no se revisó la acción del codazo?

Según informa Archivo VAR, Busquets Ferrer “informó a los jugadores sobre el terreno de juego de que la acción no podía verificarse al no existir una toma apropiada para ello. La revisión, por tanto, no terminó con una decisión sobre la jugada, sino con la constatación de que no había imágenes suficientes para valorarla”. Una explicación que nace de dónde ocurre la acción, produciéndose el choque a unos 30 metros de donde se está desarrollando la jugada y por eso las cámaras no estaban enfocando a esos jugadores. En las imágenes se muestra como Arda suelta el codo, pero no si impacta en la cara o en el pecho y si la intensidad es suficiente o simplemente se trata de un empujón.