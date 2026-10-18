Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 23:20h.

El club muestra su indignación en su propia página web

Juan Iglesias no se corta: "Sabíamos a lo que veníamos y cómo iba a ser"

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El Sevilla explota. La entidad blanquirroja, a través de sus medios oficiales, ha cargado duramente contra el estamento arbitral tras lo ocurrido este domingo en el Santiago Bernabéu y ha mostrado su indignación en su página web.

"Una imagen vale más que mil palabras. La imagen fue nítida. En el minuto 23 Peque y Arda Guler forcejean y el turco acaba sacando un codazo al sevillista. Busquets Ferrer no ve nada… Turno para el VAR, que, pese a las claras imagenes, no entra a revisar la agresion de Guler. ¡Qué imagen!", se podía leer en su página web antes de ver insertada la propia repetición de la jugada.

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"Con esa imagen acabó una historia que tal vez podría haber sido, pero que estaba claro que no iba a ser. Siete minutos más tarde, Guler, que debería estar expulsado hace el 1-0. Y poco después, Mbappe marca el segundo, en una jugada que viene precedida de una falta a Robbie Ure, que se quedaba solo… ¿Roja? Tampoco la vio el colegiado. Tampoco la vio el VAR. Y en este caso, no se puede decir que una imagen valga más que mil palabras, porque no se pudo ver en la retransmisión de Movistar Plus", insistía el propio club en su mini crónica publicada.

Estas palabras acompañan a las propias palabras de Juan Iglesias que, aún en caliente, decía sobre el césped que "me parece una agresión, también hay una falta a Robbie Ure que ni han repetido. Sabíamos a lo que veníamos, toca hacer autocrítica, pero sabiendo que ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte".