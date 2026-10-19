Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 19:54h.

El técnico protestó en multitud de ocasiones a los árbitros durante la cita

Arda Guler empujó a Ure y se fue a por el cuarto en mitad de la revisión de su acción con Peque

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Antes del encuentro todo eran halagos, sonrisas y ganas de reencuentro, pero tras la tensión vivida en el Santiago Bernabéu, ni Luis García Plaza, ni José Mourinho se dedicaron bonitas palabras, sino que el portugués, tras una pequeña conversación en el césped, deslizó incluso cierto victimismo del entrenador del Sevilla aprovechando la polémica.

Porque fue pitar el árbitro y tanto José Mourinho como Luis García Plaza, educadamente, se fundieron en un abrazo en el que el técnico del Sevilla aprovechó para, al oído, comentarle algo al portugués, que le miró seriamente y se fue hacia vestuarios.

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Posteriormente, Luis García Plaza se iría al césped en busca del colegiado, al que saludó educadamente y, según contó en sala de prensa, "le he deseado suerte y le he dado la enhorabuena por su trabajo". Y ahí acabó la película sobre el verde.

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Puede que fuese por ello que José Mourinho en sala de prensa, aunque intentó esquivar la polémica y dijo que no quería comentar nada sobre las palabras de Luis García Plaza, aprovechó el micrófono para mandarle un dardo a su "amigo" en el otro banquillo.

"No entiendo tantas preguntas sobre un caso que no existe. Para Luis es perfecto, porque un entrenador que pierde por tres goles, puede hablar de algo que no existe para evitar hablar de la derrota", decía el portugués sobre la conferencia previa del entrenador del Sevilla.

La 'pelea' de Luis García Plaza con los árbitros

Y todo ello llegaba después de 90' (o algo más) en los que Luis García Plaza no dejó de protestar, reclamar y pelear tanto con el línea de su banda como con el cuarto árbitro.

El técnico del Sevilla protestó la acción de Peque Fernández y se le pudo ver haciendo claros gestos reclamando la falta de Robbie Ure en el segundo tanto, incluso se le puede ver indicándole al cuarto que las polémicas se repetían durante la cita.

El cabreo era evidente, pero la cita no se podrá repetir, las tomas -si llegan- no servirán de nada y el Sevilla, por muchas conversaciones y protestas, ya sabe que los puntos jamás podrá rescatarlos.