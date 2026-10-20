Redacción ElDesmarque Madrid, 20 OCT 2026 - 12:53h.

El central francés ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido frente al Leipzig

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Ibrahima Konaté se ha pronunciado sobre la polémica que protagonizó junto a Kylian Mbappé y Vinicius Júnior por la camiseta de apoyo a Ceuta que lució el Real Madrid antes de su partido contra el Elche. En la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League frente al RB Leipzig, el defensa francés ha explicado que desconocía el significado del mensaje cuando saltó al terreno de juego y ha pedido dejar atrás la controversia. .

Ibrahima Konaté explica su postura sobre la camiseta de apoyo a Ceuta

"Sinceramente, no entendí muy bien qué ponía en la camiseta. No voy a hablar de ese tema ahora. Después de ese partido me enteré de todo lo que pasó en Ceuta y puedo entender ambas partes", ha explicado el central del Real Madrid. La polémica se produjo el pasado 15 de septiembre, cuando los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Martínez Valero con una camiseta con el lema ‘Todos somos caballas’, en una iniciativa de apoyo a la ciudad autónoma, sin embargo, Konaté, Mbappé y Vinicius llevaron la prenda enrollada, de forma que el mensaje no se podía leer por completo.

Ibrahima Konaté: "Tengo que estar en medio de los dos lados"

Konaté también se refirió a sus propios orígenes para explicar por qué considera que el asunto admite distintas interpretaciones. "Vengo de Francia, pero mis padres son de África y creo que hay mucha gente que está en esa misma situación", señaló el defensa. "Hay una parte de la historia en la que podemos estar de acuerdo y otra no, pero no creo que haya que hacer malas cosas en un país", añadió.

El francés ha preferido mantenerse al margen de la polémica y concentrarse en el partido de mañana. "Yo tengo que estar en el medio de los dos lados. Estar centrado en el fútbol y no hablar de este tema porque, sinceramente, yo he venido aquí a jugar al fútbol", explicó. El central también restó importancia a la repercusión que alcanzó el episodio. "Creo que no fue algo tan importante como se comentó. Yo creo que es algo normal", concluyó.