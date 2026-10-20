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Mendy vuelve al grupo y en el Real Madrid se parten de risa por lo que le hace a Dumfries

Mendy vuelve al grupo, le hace un caño a Dumfries y en el Real Madrid se parten de risa
El equipo madridista se parte de risa en el entreno. ElDesmarque
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El Real Madrid pasa página tras toda la polémica que ha generado su victoria ante el Sevilla FC y pone el foco en una nueva jornada de la UEFA Champions League. Este martes, antes de la comparecencia de José Mourinho, el equipo blanco se ejercitó en Valdebebas con los primeros minutos abiertos a los medios de comunicación.

Allí, la cámara de ElDesmarque captó un momento muy divertido entre Mendy y Dumfries que provocó la risa de todos sus compañeros. El detonante, un caño entre los defensas madridistas en el rondo.

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En la parte superior de esta noticia puedes ver el vídeo al completo.

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