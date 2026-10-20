Basilio García Sevilla, 20 OCT 2026 - 10:27h.

El club recurre la amarilla que Busquets Ferrer enseñó al luso en el enésimo error del balear y del VAR

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En el Sevilla FC tienen muchísimos motivos para estar indignados por lo sucedido el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Todas las jugadas clave que fueron dudosas cayeron del lado del Real Madrid, como es lógico o habitual, pero lo que nunca se había visto es que no dispusieran de imágenes pese a que el encuentro se disputara en uno de los estadios con más tecnología.

Del codazo de Güler a Peque, la falta de Konaté sobre Robbie Ure y el penalti de Castrín a Mbappé ya han corrido ríos de tinta, y hasta Mateu Lahoz, exárbitro nada sospechosos de favorecer a los intereses sevillistas -recuerden el empujón de James a Modric que fue penalti para el Madrid-, afirmó en El Día Después que todas las acciones las habían sancionado mal entre Busquets Ferrer en el campo y, sobre todo, Cuadra Fernández en la Sala VOR.

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Sin embargo, hay una que pasó más desapercibida, y es la tarjeta amarilla que vio Félix Correia mientras se discutía si la acción de Güler sobre Peque era tarjeta roja o no. Busquets Ferrer amonestó a Dean Huijsen por tratar de levantar con malas formas al jugador catalán, generando un tumulto entre jugadores de ambos equipos. Por compensar la balanza o vaya usted a saber por qué, el colegiado balear también enseñó una amarilla a un jugador del Sevilla, y el que pasaba por allí era Félix Correia.

El extremo luso fue amonestado, según el acta, “por discutir con un adversario sin llegar a insultos o amenaza”, el mismo motivo que el de Huijsen. Huelga hacer comparaciones con la actitud de cada uno en ese capítulo. Félix alucinó desde el primer momento y las cámaras de El Día Después han demostrado que no hizo absolutamente nada, motivo por el que intentó recibir una explicación del árbitro, sin conseguirlo, y recibiendo la reprimenda de Juan Iglesias al temerse el vallisoletano, veterano en estas lides, que su compañero acabara en la caseta por una segunda amonestación.

En esa acción, el VAR volvió a demostrar que no era su mejor día. Por la realización o vaya usted a saber por qué. Si Busquets Ferrer quiso sacar tarjeta a un jugador del Sevilla por ese motivo, el destinatario no era, evidentemente, el jugador cedido por el Lille. Una de las premisas claras para que intervenga el videoarbitraje es la de la ‘confusión de identidad’, “cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado”, explica la IFAB, pero Cuadra Fernández tampoco intervino en este caso.

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El Sevilla recurre la tarjeta

Félix no hizo absolutamente nada y estaba alucinando con lo que sucedía en su primer partido en el Santiago Bernabéu. Es más, su intervención en la riña fue más con espíritu pacificador que en otro sentido, y sin embargo se llevó una tarjeta de gratis.

Con todos estos elementos, el Sevilla ha decidido recurrir la amonestación al Comité de Competición. Lo lógico, viendo las imágenes, es que se le retire a un futbolista que, desde su llegada, se ha convertido en un fijo para Luis García Plaza. El portugués ya había visto una amarilla en el partido ante el Levante y esta era la segunda, aunque en el club confían en que le sea retirada con todas las pruebas aportadas.