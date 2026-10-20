Pepe Jiménez Sevilla, 20 OCT 2026 - 18:28h.

"Mbappé le gana le posición y le derriba"

Hasta Mateu Lahoz se sorprende con la imagen más clara de la falta de Konaté a Robbie Ure

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Continúan apareciendo imágenes, audios o conversaciones -y no serán los últimos- del polémico encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla este pasado domingo, porque mientras la queja principal se centra en la que podría haber sido expulsión de Arda Guler, ahora hay tomas que enfadan mucho más al sevillista: el penalti de Mbappé, con visibilidad mínima.

Tras omitir una caída de Peque Fernández tras un empujón claro de Cucurella, o incluso obviar la agresión de Arda Guler o la falta de Konaté sobre Robbie Ure, Busquets Ferrer no tuvo duda alguna para señalar los once metros en una acción entre Mbappé y Castrín.

Como se ha podido ver en las miles de repeticiones existentes -aquí sí- Mbappé tira de pillería para engañar al árbitro y es él el que ejerce el movimiento para tocar con Andrés Castrín, una situación que en el campo era realmente complicada de ver... pero lo era más difícil en la posición del colegiado.

Porque como se puede ver en la REFCAM del colegiado ofrecida por Movistar, el colegiado no ve con claridad la acción de Mbappé, ya que tiene por delante tanto a Chidera Ejuke, primero, como a Juan Iglesias, después, sin poder ver el choque con claridad y, una vez restado al lateral, viendo al atacante francés ya en el suelo.

Gabriel Suazo, capitán del Sevilla, advertía al colegiado de que "lo busca él" y Kike Salas le pide amarilla por tirarse, a lo que Busquets Ferrer responde con un "Mbappé le gana le posición y él le derriba, el penalti está confirmado".

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Como decíamos, las repeticiones y hasta un excolegiado como Mateu Lahoz, advertía que realmente era Mbappé el que buscaba el contacto retrasando su pierna, un gesto que delata la inteligencia del atacante blanco... y la torpeza del VAR en este encuentro.