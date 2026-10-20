El CTA admite un único error en el Real Madrid - Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 20 OCT 2026 - 18:48h.

El Sevilla, muy descontento con las explicaciones ofrecidas por el Comité

Busquets Ferrer pitó el penalti sobre Mbappé con visibilidad mínima

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El Comité Técnico de Árbitros, tras la reunión vivida este martes con diferentes miembros del Sevilla, ha admitido únicamente un error en el arbitraje de este pasado domingo ante el Real Madrid, aceptando que Busquets Ferrer tendría que haber señalado falta sobre Robbie Ure... aunque con recelo.

El CTA ha tratado con la entidad blanquirroja las diferentes jugadas y, según fuentes del club sevillista, los acuerdos entre las visiones de ambas partes son mínimas.

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En primer lugar, el Sevilla ha reclamado un penalti sobre Peque Fernández tras un empujón de Cucurella, acción en la que el CTA asegura no es clara y manifiesta como para intervenir el VAR, añadiendo además que si hubiera pitado penalti el árbitro de campo, el VAR no podría haber entrado para anularlo.

En este sentido, en la agresión de Arda Guler a Peque Fernández, el Comité insiste en que no hay imágenes que demuestren la intensidad de la acción, dejando al VAR sin poder entrar, explicación que no ha gustado al Sevilla, que recuerda que según reglamento, la intención de dar, como estipula el reglamento, es suficiente.

El árbitro debió señalar falta sobre Robbie Ure

Lo que sí admite el CTA es que Busquets Ferrer se equivocó en la interpretación con Robbie Ure, ya que el colegiado debía haber pitado falta. Este caramelo para el Sevilla, eso sí, no es completo y es que el propio Comité ha añadido en sus explicaciones que al no poder llegar el jugador a la pelota, no procedía la intervención del VAR por ser una segunda acción/una jugada nueva.

Finalmente, respecto al penalti sobre Kylian Mbappé, el Comité Técnico de Árbitros entiende que hay contacto y que hay penalti.

A pesar de todo ello, el Sevilla no está nada contento -y así se lo ha hecho saber al CTA- con estas explicaciones, situación que se añade a las diferentes injusticias arbitrales vividas durante el presente curso.