El dardo de Manu Carreño a José Mourinho tras su defensa a Kylian Mbappé

Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 15:51h.

Mou señaló a la prensa por sus críticas a Mbappé

Casi 11 minutos de Mourinho hablando sólo de Kylian Mbappé que son imperdibles para cualquier madridista

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El extenso parón de selecciones que hemos vivido entre septiembre y octubre ha dado para mucho que hablar también en el aspecto futbolístico y uno de los protagonistas ha sido Kylian Mbappé con la lesión sufrida durante su único encuentro con Francia y sus actividades fuera de los terrenos de juego durante su tiempo de recuperación. Algo a lo que le ha quitado hierro José Mourinho este viernes señalando a la prensa por poner en contra a la afición del Real Madrid pero a esto ha respondido Manu Carreño en su editorial en ElDesmarque de Cuatro lanzándole un dardo por los resultados del equipo blanco.