Casi 11 minutos de Mourinho hablando sólo de Kylian Mbappé que son imperdibles para cualquier madridista

Fran Duarte Madrid, 09 OCT 2026 - 11:33h.

Mou ha demostrado que sabía a la perfección lo que le iban a preguntar sobre Mbappé y ha tenido tiempo suficiente durante este parón para prepararse sus respuestas

Mourinho puntualiza lo que más le duele de la situación de Vinicius en el Real Madrid: "Me hace mal al corazón"

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