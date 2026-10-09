Casi 11 minutos de Mourinho hablando sólo de Kylian Mbappé que son imperdibles para cualquier madridista
Mou ha demostrado que sabía a la perfección lo que le iban a preguntar sobre Mbappé y ha tenido tiempo suficiente durante este parón para prepararse sus respuestas
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José Mourinho ha dado la cara después de tres largas semanas de parón de selecciones en las que solo se ha especulado con la vida privada de Kylian Mbappé. Sin partidos recientes, toda la conversación en torno al Real Madrid ha orbitado en Mbappé y si va a discotecas en París o coge la bicicleta estando lesionado. Una situación que no ha gustado nada al técnico portugués que piensa que todo esto se trata de una campaña para intentar desestabilizar al vestuario del Real Madrid y conseguir poner a los jugadores en contra de una afición impaciente tras dos años sin ganar nada. Mou ha demostrado que sabía a la perfección lo que le iban a preguntar sobre Mbappé y ha tenido tiempo suficiente durante este parón para prepararse sus respuestas. El resultado, casi 11 minutos del portugués cargando contra la prensa y sus intenciones, recordando al Special One de su primera etapa en Madrid. Puedes ver la rueda de prensa en el vídeo superior.