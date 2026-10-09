Mourinho puntualiza lo que más le duele de la situación de Vinicius en el Real Madrid: "Me hace mal al corazón"
Vinicius vuelve a ser viral por sus fallos a pesar de la goleada de Brasil a India
El portugués avisa del peligro de un Villarreal que va a más
Otro de los nombres propios de la rueda de prensa de José Mourinho fue el de Vinicius Junior. El brasileño sigue sin encontrar su mejor versión y la frustración es evidente. El técnico portugués, ante los medios, quiso lanzar un mensaje de apoyo al atacante y recalcó lo mucho que está trabajando para volver a ser el que era. También analizó sus titularidades en este momento tan irregular.
"Meritocracia sí, pero también una abertura no para los datos, no para el nombre, pero sí para el momento saber lo que también puede ser la mejor manera de ayudar a un determinado jugador. Yo no me escondo. La cosa que me hace mal, que me deja más triste es entender que él quiere estar bien, ser el Vinicius que gana partidos, títulos, Champions, que marca la diferencia. Lo que más me hace mal es sentir este dolor que él siente siendo un chico que para sorpresa mía es extraordinario, que trabaja muchísimo para volver. Va a jugar siempre hasta que nuestro Vinicius vuelva o llegue a un determinado momento donde yo pueda pensar que el mejor modo de ayudarlo es un determinado plan específico que implique que no juegue o que vaya al banquillo. Yo al madridismo verdadero y puro no lo toco, solo respeto. Pero me hace mal al corazón cuando un chico como este, que no está en su mejor momento, la gente probablemente también influenciada por muchos de vosotros no lo está ayudando y es un chico que merece ser ayudado porque él quiere mucho ser el Vinicius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo", sentenció.
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Segundo tramo de la temporada: "Nosotros hemos estado aquí y cuando tu tienes poco trabajo y efectivos de campo tienes mucho más tiempo para analizar cada detalle. Obviamente que hemos encontrado en este primer periodo muchísimas cosas buenas. Cosas que tenemos que mejorar y cuando se habla de mejorar no significa tanto que se tenga que cambiar alguna cosa drásticamente".
El Villarreal: "Rival complicado, de Champions, de nivel alto que juega muy bien, que no tiene todavía los puntos que va a tener porque van a estar mucho más alto en la clasificación. Después de perder el último partido es un partido que tenemos obviamente la necesidad de sacar los puntos. La preparación no es fácil. Nos quedamos aquí con cinco jugadores, después los otros iban llegando tras los últimos partidos de sus selecciones. No cambia mucho uno o dos días juntos. Han tenido, para ser justos, cuatro o cinco jugadores que han jugado con sus selecciones. Tampoco para ellos ha sido la semana perfecta".