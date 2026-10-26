Ángel Cotán 26 OCT 2026 - 08:43h.

Lamine Yamal y Harry Kane, los otros dos grandes favoritos

Thibaut Courtois critica el criterio del Balón de Oro con dos 'dardos' a Lamine y Rodri: "Lo hizo peor"

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Lunes de contrastes en el fútbol español. El Clásico dejó a José Mourinho como el gran vencedor de la contienda tras superar con mucho balón al FC Barcelona. El Real Madrid ejecutó a la perfección un plan colectivo en el que Kylian Mbappé volvió a ser el rematador. El francés, MVP del choque de máxima rivalidad liguera, sueña con vivir otra noche única este lunes.

Por primera vez lejos del suelo francés, el Balón de Oro conocerá a su nuevo dueño. Lamine Yamal, Harry Kane y el futbolista madridista son los tres grandes aspirantes, y como viene ocurriendo en las últimas ediciones de tan deseado galardón, el nombre del ganador es toda una incógnita aún.

El talento ofensivo del inglés, el Mundial del español y los goles del francés se presentan como los grandes avales para conquistar el Balón de Oro. Las quinielas están muy divididas, pero tres pistas disparan las teorías con Kylian Mbappé.

Las tres pistas que disparan a Kylian Mbappé en el Balón de Oro

La primera de ellas se conoció hace unos días. Tras todo lo ocurrido con Vinicius Júnior, el Real Madrid apostó por levantar el veto al Balón de Oro y este lunes estará presente en la gala. Para muchos, un simple y lógico acercamiento entre un club muy importante y una ceremonia con mucho peso en el mundo del fútbol; para otros, un cambio de postura que vendría motivado por un triunfo para el futbolista francés.

La segunda pista ha sido captada por las cámaras de DAZN. Al término del encuentro del pasado domingo en el Camp Nou, Mbappé saludó al periodista francés Redouane Bougheraba a pie de campo. El comunicador le preguntó por el Balón de Oro y el futbolista, con una sonrisa en la cara, asintió con la cabeza.

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Y por último, la información que avanza El Larguero de la Cadena SER. Pau Cubarsí no viajaría finalmente con la expedición culé, lo que invita a pensar que el trofeo Kopa sería finalmente para Lamine Yamal. Hasta la fecha, el ganador de este galardón nunca alzó el Balón de Oro: "Mañana la expedición la encabeza Laporta pero tiene pinta que no va a estar Pau Cubarsí. Es una pista sobre quién ganará el Kopa, y si no lo gana él, lo ganará Lamine Yamal. Y nunca un Kopa ha ganado el Balón de Oro".