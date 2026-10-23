Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 13:15h.

Mourinho quiere seguir contando con él... pero cuenta con pocas oportunidades

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El futuro de Endrick no está claro. El delantero del Real Madrid, a la sombra de Kylian Mbappé, vivió un verano de mucho movimiento que acabó derivando en su continuidad. Las palabras de José Mourinho en sala de prensa mostrando su confianza en el brasileño le abrían la puerta nuevamente, pero el futbolista no termina de gozar del rol que desea sobre el terreno de juego.

Pese a ello, Endrick está aportando saliendo desde el banquillo como en el choque ante la Roma de UEFA Champions League. Allí, en el Olímpico, el ariete fue uno de los grandes artífices de la remontada y quién sabe si próximamente podría regresar a Italia.

Aún con meses por delante para abrirse el mercado de invierno en España, el futbolista madridista cuenta con una oferta sobre su mesa que irrumpe con fuerza, aunque hay más de un equipo interesado en su cesión.

La oferta que puede sacar a Endrick del Real Madrid en enero

En este sentido, el periodista Matteo Moretto avanzó la noticia en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Endrick es del gusto de José Mourinho pero su rol en el conjunto madridista y una oferta que irrumpe con fuerza pueden dinamitar su salida en el próximo mercado invernal. Además, el delantero cuenta con otro interés serio.

El experto en informaciones sobre mercado de fichajes no garantiza su continuidad en el Bernabéu más allá de enero: "Se ha hablado mucho de la posibilidad de que salga del Real Madrid, Mourinho ha dicho alto y claro que se va a quedar, pero la verdad es que sigue vigente sobre la mesa de que Endrick salga de cara a enero. No está teniendo muchos minutos, el miércoles entró unos minutos, jugó muy poco y en Italia... Roma y Milan le quieren, sobre todo la Roma, es una posibilidad real de cara a enero".