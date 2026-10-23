Tchouaméni y Fede Valverde, caso cerrado: “Estas cosas te acercan más a la otra persona”

Fran Duarte Madrid, 23 OCT 2026 - 10:16h.

Tchouaméni ha vuelto a hablar de su relación con Fede Valverde y desvela que ha mejorado desde la llegada de José Mourinho, incluso llega a admitir que su encontronazo les ha llegado a unir incluso más

Fede Valverde y Tchouaméni vuelven a jugar juntos 125 días después de su pelea

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El Real Madrid ha encadenado tres victorias consecutivas después de un inicio de temporada malo que los ha llevado a estar seis puntos por debajo de el FC Barcelona en LALIGA. El comienzo de la nueva era bajo las órdenes de José Mourinho está tardando en despegar, pero lo cierto es que la plantilla llega al Clásico con ganas y confianza para ganar en el Camp Nou. El portugués ya ha encajado algunas piezas en su esquema y ha apagado algunos fuegos internos como las rencillas que pudiese haber entre Tchouaméni y Fede Valverde después de su ‘encontronazo’ en el vestuario la temporada pasada.

Tchouaméni y Fede Valverde, caso cerrado

El propio Tchouaméni ha confesado en una entrevista con The Bridge cómo se encuentra su relación con el capitán del Real Madrid y tranquiliza a la afición asegurando que está todo arreglado. “La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo. Sí, es verdad que en vestuario pasan cosas, pero nunca nos peleamos. En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde. Es verdad que hubo algo feo. El único problema de todo esto es que es el Real Madrid y cualquier cosa, por pequeña que sea se agranda mucho y se vuelve d euna dimensión mediática loquísima. Algo que no era necesariamente un problema, termina siéndolo”, comentó el centrocampista francés sobre la supuesta pelea que tuvo con su compañero después de un entrenamiento con Arbeloa todavía en el banquillo.

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Han pasado ya varios meses y, según el jugador francés del Real Madrid, su relación con Fede es incluso mejor que antes. “Después todo el mundo me llamó para ver qué pasaba y si estaba bien. Quieren saber qué pasó, pero hoy en día tienes que ser muy discreto. Para calmar a la gente les tuve que decir que no pasaba nada. Una vez vi un documental de la NFL y allí estas cosas pasan muy a menudo. Si hoy entras al vestuario, como dijo Mourinho, podrás ver que Valverde y yo estamos bien, no hay ningún problema entre los dos. En el terreno de juego tampoco hay ningún problema, la vida sigue. Y de hecho, incluso estas cosas te acercan más a la otra persona. Estamos bien, no tenemos ningún problema”, termina comentando Tchouaméni.

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Capitán y pieza indiscutible para Mourinho

Precisamente, Fede Valverde se ha convertido en una de las piezas más importantes para José Mourinho. El uruguayo ha regresado a su mejor nivel… como lateral derecho. Pese a tener a dos jugadores como Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries, Mou se ha decantado por Fede en esa posición donde no para de brillar y aportar al equipo. A pesar de que en algunos partidos sigue comenzando con Fede y Tchouaméni como pareja de centrocampistas para acompañar a Jude Bellingham, el uruguayo acaba casi todos los partidos reconvertido como lateral y dejando muy buenas sensaciones. “La situación de Fede de lateral me hace un poco de daño, dejar fuera a dos laterales derechos para jugar con Fede”, llegó a comentar Mou sobre el gran nivel de Fede en el lateral, que le obliga a dejar en el banquillo a dos grandes jugadores como Trent y Dumfries.