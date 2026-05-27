"Me ayudará a ser mejor capitán en los próximos años", asegura desde Uruguay

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Fede Valverde habla por primera vez de su pelea con Aurélien Tchouaméni. Lo ha hecho desde la concentración de Uruguay, a la que se acaba de incorporar con vistas al Mundial 2026, donde el combinado charrúa se medirá precisamente a España en la fase de grupos. El centrocampista del Real Madrid ya publicó un comunicado oficial en su momento confirmando el incidente y ahora, por primera vez de manera pública, ha asegurado que le servirá para "aprender".

"Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club", respondió el jugador cuando le preguntaron por el incidente con Tchouaméni, que acabó llevándole al hospital y provocando un traumatismo craneoencefálico que le tuvo cerca de diez días sin entrenarse con el resto de compañeros tras, supuestamente, chocarse contra una mesa al caer debido al forcejeo con el jugador francés en el vestuario de Valdebebas.

"Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar", reflexionó Valverde, quien confía en que esta experiencia le ayudará a "ser un mejor capitán en los próximos años". Unas palabras que invitan a pensar que, lejos de perder la capitanía, se convertirá precisamente en el primer capitán tras la salida de Dani Carvajal.

Fede Valverde, centrado en el Mundial con Uruguay

El centrocampista, además, se mostró "ilusionado con levantar el trofeo", hablando ya estrictamente del Mundial, en el que Uruguay arrancará ante Arabia Saudí para medirse posteriormente a Cabo Verde y, en la tercera jornada, a la selección española.

"Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo", afirmó el jugador ante los medios de comunicación en el aeropuerto, aunque pidió cautela y abogó por ir "paso a paso".