Fran Fuentes 15 OCT 2026 - 09:54h.

El brasileño lo deja claro: "Cuando no haga esto, seré el primero en irme"

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Endrick tuvo un impacto muy positivo en la segunda parte del partido del Real Madrid frente a la AS Roma. El delantero brasileño, que entró en la segunda mitad para tratar de remontar el 3-1 en el electrónico, llegaba tras una etapa de muy pocos minutos. Ya recuperado de una lesión, José Mourinho tampoco le ha concedido muchas oportunidades, pero aprovechó esta del Olímpico de Roma para hacer lo que mejor se le da. Con un gol y agitando el encuentro, fue uno de los artífices de la remontada. Al término del encuentro, tras llevarse el trofeo MVP, compareció ante los medios, explicando su situación y asegurando su futuro. Algo que el técnico portugués también hizo.

Así relataba su ingreso en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones: "Estaba en el banquillo hablando con Dios, cuando miro al lado me estaba llamando Nuno (Nuno Santos, asistente de Mourinho). Voy, sigo hablando con Dios porque pensaba que no iba a entrar tan temprano, y entré en partido. Y pude hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol", comentaba.

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Y es que Endrick tiene claro que puede aportar mucho: "Es donde quiero estar, en el campo y ayudando a mi equipo. Siento que puedo ayudar a todos, no solo al equipo, al míster también. Y, lo más importante, que así el Madrid pueda ganar. El Madrid tiene que ganar", explicaba. Del mismo modo, afirma con rotundidad que su futuro está en el conjunto blanco: "Esto es lo que voy a hacer toda mi vida en Madrid. Cuando yo no haga esto, seré el primero en salir, porque estar en el Madrid es difícil y hay que pelear todos los días. Esto es lo que voy a hacer toda mi carrera", sentenció.

José Mourinho avala la continuidad de Endrick pese a sus pocos minutos de juego

Por su parte, José Mourinho también dejó claro que Endrick no está en venta. Lo hizo en los micrófonos de TNT Sports: "Bueno, no es que trabaje con él desde hace años, pero ya llevo algunos meses trabajando con él. Conozco su talento. Sé que, obviamente, es un chico que todavía tiene que mejorar. A veces, esas comparaciones, que no deberían hacerse, entre jugadores jóvenes y otros con una trayectoria increíble, no ayudan. Pero yo siempre he tenido claro, y tú eres testigo de ello, que no es un jugador para ceder ni para vender, porque es un jugador de nivel Real Madrid. Y hoy, sin duda, ha sido su noche", aseguró.