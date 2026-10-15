Pablo Sánchez 15 OCT 2026 - 06:32h.

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El Real Madrid salió victorioso de su visita a la Roma después de una épica remontada en la recta final. Los goles de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger levantaron un partido que estaba tremendamente cuesta arriba y en el que los blancos evidenciaron muchos problemas. Uno de ellos en la medular, donde se atascó el juego casi de principio a fin.

Fue Javi Balboa, en El Chiringuito, el que detectó, a su parecer, uno de lo grandes problemas del Madrid ya no solo en este duelo de Champions, sino también en este tramo inicial de curso. Según explica, Tchouaméni y Fede Valverde no pueden actuar juntos en el centro del campo. El exjugador pide que Mourinho le de la manija del juego a Güler junto al uruguayo para que el juego del cuadro merenguer tenga mayor fluidez.

La opinión de Javi Balboa

"Se infravalora muchísimo a Valverde, es fundamental para todos los entrenadores que han pasado por el equipo. Pero sí estoy de acuerdo con Cristobal en que Güler tiene que jugar y si no es Güler es Bernardo Silva. No pueden jugar los dos juntos en este momento. Hemos visto que durante 70 minutos la salida de balón la estaba haciendo Courtois con balones largos. Eso no puede pasar. Una o dos veces puntuales sí pero en un Real Madrid como norma que el balón lo tenga que lanzar Courtois cuando aparte los delanteros no te ganan un balón y tampoco las segundas jugadas. Intenta que el equipo esté más junto. Yo creo que Güler, que además tiene muy bien pie y ha dado las tres asistencias a balón parado, tiene que jugar en este equipo", sentenció.

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