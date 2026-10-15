Pablo Sánchez 15 OCT 2026 - 08:01h.

Así explotó de alegría la plantilla del Betis tras ganarle al Oporto en Champions

El país que más puntos suma esta semana

Compartir







España cerró este pasado miércoles una semana mágica de Champions que no se recordaba desde hace tiempo. Las victorias de Real Madrid y Betis certificaron el pleno de victorias español en la máxima competición continental de clubes. Cinco grandes triunfos ante rivales de muchísimo nivel que sirven para dar un zarpazo en la clasificació general por esa plaza extra para la próxima temporada.

La semana arrancó con tres duelos muy difíciles para Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal. El cuadro blaugrana se deshizo del Galatasaray remontando en Turquía para terminar goleando (1-4). Los de Simeone encarrilaron muy pronto su duelo frente al Manchester United (2-0) y el conjunto groguet doblegó al Nápoles en La Cerámica para volver a sonreír en Champions después de mucho tiempo (3-1).

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Barcelona ante el Galatasaray: un claro sobresaliente lo cambia todo

En la jornada del miércoles era el turno de Madrid y Betis. El equipo de Manuel Pellegrini sumó su segunda victoria del torneo tras un sublime partido frente al Oporto en La Cartuja (3-2) y los pupilos de José Mourinho hicieron lo propio en Roma con una impresionante remontada en apenas siete minutos (3-4). Cinco victorias de enorme prestigio que suponen un paso de gigante para que España obtenga una plaza extra en esta competición la temporada venidera.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Manchester United, dos sobresalientes y tres suspensos

Así va la clasificación

Tras los resultados de Champions y a la espera de lo que hagan el Celta y la Real Sociedad en Europa League y el Getafe en Conference, España pega un bocado importante en la clasificación por este objetivo.

Estos cinco triunfos permiten a España añadir 1.250 puntos al ranking y sumar 5.875 en lo que va de curso. Con ello sube al tercer escalón de esta tabla, justo por debajo de Portugal (5.900) y de Inglaterra (5.944). Lo más llamativo de esta clasificación es el desplome de Italia tras las cuatro derrotas sumadas en Champions esta semana.

PUEDE INTERESARTE Los millones que ingresará el Betis por ganar al Oporto en la Champions

Ningún país ha sumado tantos puntos como lo ha hecho España en lo que va de semana, una cifra que puede aumentar tras los partidos de este jueves. De momento, las opciones de que LALIGA vuelva a contar con cinco representantes en la Champions la próxima temporada va por buen camino.