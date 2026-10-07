Fran Fuentes 07 OCT 2026 - 09:03h.

El portero tuvo bastante más trabajo que de costumbre, pero resolvió bien

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Unai Simón fue uno de los jugadores destacados de España frente a Croacia en Split. El portero dejó varias paradas de mérito, aunque tres especialmente salvadoras, que sostuvieron a los de Luis De la Fuente en sus peores momentos, una de ellas a bocajarro tras un error en el pase de Pau Cubarsí. Pese a todo, el portero del Athletic Club entona el mea culpa en una de ellas, reconociendo su error en salida de balón poniendo en un compromiso a su compañero Aymeric Laporte. Pese a todo, 'la Roja' se llevó el triunfo y acumula 42 partidos sin perder, merced al acierto goleador de Mikel Merino.

Así reconoció su error el propio Unai Simón en los micrófonos de TVE al ser preguntado por sus paradas: "Bueno, una de ellas viene por una mala salida de balón mía donde me complico, meto en un embolado a Ayme y sale mal. Pero bueno, para eso estamos muchas veces. Para solucionar errores. Para no conceder goles y una pena haber encajado ese gol. Pero, evidentemente, el hombre del partido para mí tiene que ser Merino. Al final, el fútbol son goles. Salir y siempre marcar gol, eso sí que tiene muchísimo mérito. Que se le reconozca de esa manera está muy bien", explica.

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Posteriormente, en zona mixta, el propio Unai Simón volvería a comparecer, en unas declaraciones que vuelve a recoger RTVE: "Este equipo quiere seguir haciendo historia en todos los aspectos. Quiere seguir no solo manteniendo ese récord, que seguimos sumando partidos sin perder. Queremos hacerlo ganando todo lo posible", explica.

Por otra parte, reconoce que hay partidos que se complican y que el rival también tiene mucho que decir en los encuentros: "Hay veces que ocurren estas cosas. Tuvimos un muy buen partido contra Inglaterra, que, a mi parecer, es una de las mejores. Si no es la segunda, es la tercera mejor selección de este mundo. Contra República Checa y contra Croacia en casa jugamos de maravilla, hoy no ha sido precisamente un camino de rosas. Hay veces que el rival hace muchos méritos para ponernos las cosas difíciles, y hoy ha sido un partido así. Aún así, hemos conseguido sacar la victoria y, sobre todo, más allá de nuestro juego, creo que hay que darle mucho mérito a Croacia por el partido que ha hecho", sentencia.