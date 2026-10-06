Cuándo perdió España su último partido oficial

Pablo Sánchez 06 OCT 2026 - 21:32h.

Álvaro Benito tiene claro lo que nunca hará la Selección Española: "No lo volveremos a ver"

Ivan Perisic desequilibró la balanza

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España se topó con una dura Croacia en esta cuarta jornada de la UEFA Nations League. Tanto que el resultado al descanso fue de 1-0 para el cuadro croata merced al tanto de cabeza de Ivan Perisic. El equipo de Luis de la Fuente lo intentó pero se topó con una escuadra muy compacta y a un ritmo altísimo que fue capaz de prolongar durante los primeros 45 minutos.

El debate, al descanso, estaba claro. Muchos aficionados comenzaron a tirar de memoria para recordar cuándo fue la última vez que España perdió un partido en competición oficial a 90 minutos. Hay que remontarse bastante atrás en el tiempo. Concretamente, al pasado 28 de marzo de 2023. Aquel día, la selección española perdió 2-0 frente a Escocia en Hampden Park en un encuentro correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa de 2024. Torneo que, curiosamente, logró conquistar. En total, 41 partidos. Esa cifra acumula España sin perder.

La derrota frente a Portugal en la Nations League

Cabe recordar que, durante todo este tiempo, España sí cayó derrotada frente a Portugal en la final de la Nations League. Sin embargo, lo hizo en la tanda de penaltis, por lo cual no computa entre los partidos sin perder que lleva el equipo de Luis de la Fuente en 90 minutos.