"Mi comentario fue desacertado", admite el jugador del Real Madrid

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Comunicado oficial de Kylian Mbappé. El delantero ha realizado una publicación a través de sus redes sociales en tres idiomas distintas para pedir "disculpas" a toda la comunidad china después de sus polémicas palabras en relación al meme del dictador, que ha provocado una crisis tan inesperada como profunda con el país asiático.

"Con el meme que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", declaró el atacante del Real Madrid en una entrevista. No llegó a mencionar de manera específica a ningún dirigente, pero el meme que se ha hecho viral está relacionado con el exlíder chino Mao Zedong. En China las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires", en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

Esto ha provocado una fuerte crisis no sólo del jugador, sino también de LaLiga con el país asiático. La televisión estatal china CCTV ha decidido suspender las retransmisiones de LaLiga, los partidos relacionados con el jugador y todos los anuncios y vídeos en los que aparece. Además, varias empresas chinas comunicaron el cese de su cooperación comercial con el galo al expresar su "rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino".

Javier Tebas y LaLiga han intentado limar asperezas con sendos comunicados oficiales. Ahora, el propio Mbappé ha admitido que su comentario fue "desacertado" y ha pedido disculpas a través de un comunicado escrito en francés, chino e inglés.

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Comunicado de Kylian Mbappé a China

"Durante una reciente entrevista, reaccioné ante una imagen mía. Mi comentario fue desacertado y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo.

Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan podido ofender. Esa no fue, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente", ha escrito el delantero en sus redes sociales.