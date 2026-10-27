Fran Duarte Madrid, 27 OCT 2026 - 12:11h.

Mbappé arma un lío en China por sus palabras sobre el meme 'Mbappé dictador': apagón de LaLiga y contratos rotos

Javier Tebas y LaLiga han respondido al veto de China después de las polémicas palabras de Kylian Mbappé mofándose de los memes de 'dictador' y de Mao Zedong

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Tan solo unas horas después de conocer el veto de la televisión estatal china a LALIGA EA Sports por unas polémicas declaraciones de Kylian Mbappé riéndose de los memes que le comparan con un dictador y mofándose de Mao Zedong, la competición liguera ha hecho un comunicado pidiendo disculpas y desmarcándose de las palabras del delantero francés. También prometen trabajar con sus socios en China para abordar la situación e incluso llegan a proponer un protocolo de sensibilización y comunicación “que promueva el respeto a las distintas culturas” en colaboración con los clubes y los jugadores de LALIGA. También ha pedido disculpas el presidente de la competición, Javier Tebas, que ha querido desvincular a LALIGA de las declaraciones de Kylian Mbappé, asegurando que “no podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos".

El comunicado corporativo de LALIGA

"LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes. El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años. Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".

La respuesta personal de Javier Tebas

"Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español. No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación. Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual".

El origen de la polémica

Todo este lío viene de un programa de humor en la televisión francesa, Djamel Show, en el que estuvo Mbappé hace muy poco. Ahí le hicieron varias bromas como entregarle un Balón de Oro falso o vacilarle con los motes y memes que hay en las redes sociales comparandole con un dictador. "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", comentó Mbappé en el programa. Unas palabras que han sentado muy mal en la televisión estatal china CCTV y ya han decidido que van a dejar de emitir partidos de LALIGA con caracter inmediato. cabe destacar que en China las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires", en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos. Otras marcas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que colaboraban con el delantero del Real Madrid también han anunciado que rompen con cualquier campaña protagonizada por Mbappé.