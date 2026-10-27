Ángel Cotán 27 OCT 2026 - 09:08h.

El Balón de Oro 2026 no necesitó finalmente ningún tipo de campaña

Ni Mbappé ni Lamine Yamal: Harry Kane gana el Balón de Oro 2026

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Para muchos una sorpresa, para otros simplemente justicia futbolística. Harry Kane se impuso en la pelea por el Balón de Oro 2026 y es ya el jugador del año. Cuando todo parecía que la terna se convertía en un mano a mano entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el delantero centro inglés alzó en Londres el galardón individual más codiciado.

Con suspense y a altas horas de la noche, el futbolista del Bayern de Múnich conquistó el balón dorado visiblemente emocionado. La otra cara de la moneda la protagonizaron los atacantes de FC Barcelona y Real Madrid. Pese a la campaña mediática que rodeó a ambas candidaturas, ni Mbappé ni Lamine vencieron a Kane. Y tras semanas en silencio, el inglés habló.

Harry Kane y el Bayern lanzan una indirecta por el Balón de Oro

El capitán de la selección inglesa, con grandes méritos individuales que respaldaban su candidatura al Balón de Oro 2026, optó por un perfil bajo. Kane reconoció en varias ocasiones su deseo de ganar tan prestigioso reconocimiento, pero no tomó el camino mediático por el que apostaron otros candidatos como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Con el Balón de Oro ya entre sus manos, Harry Kane lanzó un mensaje que suena a indirecta: "Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido". Una publicación en X que rápidamente fue secundada por el Bayern de Múnich: "El fútbol habló por sí solo".

Unos mensajes que han llegado a más de diez millones de personas y donde un sinfín de reacciones recuerdan las entrevistas que concedieron tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal en las semanas previas a la gran gala. Este martes comienza la carrera por el Balón de Oro 2027, aunque Harry Kane ya ha mostrado cuál es el camino correcto hacia la codiciada esfera dorada.