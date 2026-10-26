El Big Data predice tres cambios por el título de LALIGA EA Sports: el Atlético de Madrid es el tapado

Ángel Cotán 26 OCT 2026 - 10:53h.

El Clásico cambia los porcentajes finales de los tres primeros clasificados

Iturralde González pone un pero al árbitro del Clásico y discrepa con Mourinho: "Se las ha comido"

Compartir







Aún con un partido por disputar este lunes, la jornada 10 aviva la pelea por el título de LALIGA EA Sports. FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid aspiran a conquistar el campeonato doméstico, y pese a que los azulgranas comenzaron de manera triunfal, el ritmo de puntuación de los dos equipos madrileños no le permite respiro.

Para más inri, la victoria de los pupilos de José Mourinho en el Camp Nou lo aprieta todo. Tres equipos en tan solo tres puntos de distancia. Tras los resultados del pasado fin de semana, el Big Data predice hasta tres cambios en sus porcentajes finales. En ElDesmarque acudimos a los compañeros de Driblab para vaticinar el campeón del torneo liguero.

PUEDE INTERESARTE El espectacular recibimiento de la cuadrilla de Txus Vizcay tras debutar con el Athletic

El Big Data predice el final de la pelea por el título de LALIGA EA Sports

Entre la jornada 9 y la 10, el FC Barcelona ha experimentado una caída en su porcentaje de triunfo final en LALIGA EA Sports, mientras que tanto Atlético de Madrid y Real Madrid aumentan sus opciones. Comenzando por el tercer clasificado, el equipo blanco suma 24 puntos y proyecta según esta métrica unos 85 puntos finales. Tras su triunfo en El Clásico, los de José Mourinho pasan de un 9,9% de posibilidades de conquista el torneo doméstico a un 12,3%.

El gran tapado es el Atlético de Madrid. Los rojiblancos han pasado de ser el tercer favorito al título... al segundo. La sufrida victoria por la mínima en el Metropolitano ante el Deportivo de A Coruña coloca las opciones colchoneras en un 18,3%.

Por último, el gran favorito. La derrota ante el Real Madrid fue un palo tremendo para la plantilla azulgrana, la primera en el curso liguero tras nueve triunfos consecutivos. Su renta le permite disfrutar de un colchón de dos puntos sobre el Atlético de Madrid, pero sí es cierto que su porcentaje de finalizar campeón se reduce. Casi un 20% de posibilidades pierde el Barcelona tras el resultado del pasado domingo en el Camp Nou: pasa del 86,8% al 69,4%.